La Diputación renovará la red de aguas de Las Tenerías en El Carpio y limpiará las cubiertas del colegio

La Diputación de Córdoba destinará cerca de 380.000 euros a la mejora de infraestructuras hidráulicas en la barriada de Maruanas y en la ronda de Las Tenerías de El Carpio, dos actuaciones enmarcadas en la primera modificación del Plan Provincial de Obras de Infraestructura Hidráulicas 2024-2027.

Así lo ha explicado el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por la alcaldesa accidental, Vanesa Mariscal, ha visitado el municipio para informar de los detalles de ambas intervenciones y de otros proyectos que contarán con el apoyo de la Diputación, como la rehabilitación del CEIP Ramón y Cajal.

Con respecto al estado de la red de saneamiento, Fuentes ha manifestado que "esta problemática viene de 2021, asumimos un problema cuando llegamos al Gobierno y urgía actuar con prisa porque era una obra hidráulica necesaria. Estamos haciendo un gran esfuerzo presupuestario para hacer políticas de agua porque es la prioridad de todos los ayuntamientos". No obstante, también ha hecho una llamada a los consistorios, que "se tienen que mentalizar también en lo que concierne al mantenimiento de las tuberías, depósitos, potabilizadoras, etcétera, porque el agua es vital para sacar adelante el consumo y la actividad ganadera, agraria e industrial", ha manifestado el presidente.

En lo que concierne a Maruanas, Salvador Fuentes ha explicado que la solución que llevará a cabo Emproacsa "es una nueva estación de bombeo de aguas residuales, su acometida eléctrica y todos los permisos legales, nuevas conducciones tanto por gravedad como impulsión para conectar con el colector general de la depuradora de El Carpio y el paso de las tuberías bajo la vía del tren y bajo la A-306. Una intervención compleja pero necesaria para garantizar que el agua fluya como debe", ha afirmado.

Las obras, en breve

La segunda actuación afectará a la ronda de Las Tenerías, donde la red de saneamiento y abastecimiento están en mal estado por filtraciones, que provocan humedad en los sótanos de las viviendas, y también por la pérdida de calidad del agua debido a la acumulación de sedimentos y por su obsolescencia. La actuación consistirá en la renovación íntegra de estas tuberías conectándolas, además, con la red de la calle La Fuente. De este modo, se soluciona de raíz un problema que afecta directamente a la vida diaria de las familias.

Además, Emproacsa comenzará en breve una actuación en la calle Ecce Homo para renovar 85 metros de tubería de abastecimiento en polietileno y 100 metros de tubería de saneamiento con la misma problemática de Las Tenerías.

Por su parte, Vanesa Mariscal ha agradecido a la Diputación su compromiso e implicación y ha destacado la importancia que tienen estas iniciativas para los vecinos y vecinas de El Carpio y Maruanas. Con respecto a la obra de la ronda, "va a empezar en breve, se ha trabajado desde el primer momento con nuestro presidente, ya tenemos la licitación y vamos a empezar ya las obras".

Salvador Fuentes, en su visita a El Carpio. / CÓRDOBA

Obras de rehabilitación CEIP Ramón y Cajal

Durante su visita al municipio, Salvador Fuentes ha anunciado una intervención que llevará a cabo la Diputación en el CEIP Ramón y Cajal por un importe superior a los 24.000 euros y un plazo de ejecución de un mes. La actuación contempla la limpieza, retejado parcial y adecuación de las cubiertas y canalones del colegio.

En concreto, la intervención en el colegio comprenderá la inspección y limpieza generalizada de cubiertas, la reparación y sustitución de las tejas dañadas, la limpieza y el arreglo de canalones y bajantes y la incorporación de todas las medidas de seguridad y salud necesarias en los trabajos de altura.