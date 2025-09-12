Detenido tras perseguir a un representante joyero y robar de su coche en El Carpio 150.000 euros en joyas

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba, ha detenido en la localidad de Sevilla, a una persona de 26 años de edad, con antecedentes previos relacionados con delitos contra el patrimonio, por perseguir a un representante joyero y robar del interior de su vehículo más de 150.000 euros en joyas mientras el profesional hacía una parada en El Carpio, ha informado en Instituto Armado en una nota de prensa.

Según ha explicado la Guardia Civil, las investigaciones de este caso se iniciaron el pasado mes de marzo del año 2024. Tras una denuncia presentada, los agentes tuvieron conocimiento de que se había cometido un robo con fuerza en el interior de un vehículo en El Carpio, donde la víctima, un representante de piezas de joyería de alto valor, viajaba con un alto número de piezas.

La investigación de la Guardia Civil dedujo que el supuesto autor del robo perseguía al representante joyero y que aprovechó la parada en El Carpio para forzar el vehículo, sustraer los distintos muestrarios contenedores con joyas valoradas en 150.000 euros y huir apresuradamente del lugar. Según detalla la nota de prensa, tras las diligencias realizadas, los agentes han logrado identificar al autor de los hechos, un varón de 26 años de edad, con de antecedentes previos por delitos cometidos contra el patrimonio.

Buscado en distintas viviendas vinculadas a él

La Guardia Civil ha precisado que una vez que los investigadores lograron aglutinar los suficientes indicios que determinaban la presunta autoría de este individuo, solicitaron de la Autoridad Judicial una orden de entrada y registro en distintos inmuebles de la provincia de Sevilla, relacionados con esta persona. Una vez que la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba logró este permiso, "se estableció un operativo perfectamente coordinado", según la Benemérita, en el que intervinieron, además de los agentes investigadores de la Guardia Civil de Córdoba, miembros de distintas Unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.

Las actuaciones llevadas a cabo de manera conjunta se saldaron con la intervención de cientos de piezas de joyería, dos armas de fuego, dinero en metálico y efectos sustraídos procedentes de otros ilícitos.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención del presunto autor de los hechos por un delito de robo con fuerza en las cosas en interior de vehículo.

Detenido, y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.