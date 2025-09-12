Subvenciones
Cabra incrementa en un 25% su plan de ayudas al alquiler para jóvenes, que alcanza los 250.000 euros
Pueden acogerse personas de entre 16 y 40 años de edad empadronadas en la localidad de la Subbética
Con un incremento de un 25% en su presupuesto respecto a la convocatoria del pasado año, el Ayuntamiento de Cabra ha puesto en marcha el programa de ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes, cuyo montante alcanza los 250.000 euros, según ha informado el alcalde, Fernando Priego, en una comparecencia junto a la delegada municipal de Juventud, Sara Alguacil.
La partida procedente de los remanentes positivos de la tesorería municipal y el objetivo de este plan es "ofrecer respaldo a aquellos jóvenes que deciden emprender una nueva etapa en sus vidas y eligen nuestra ciudad para ello", al mismo tiempo que, como añadía, "sirve para estimular y potenciar el mercado del alquiler en Cabra".
Pueden acceder ciudadanos de entre 16 y 40 años de edad, a los que se les ofrecen dos líneas, una para los empadronados en Cabra y otra para aquellos que se empadronen cumpliendo los requisitos de la convocatoria y que, en todo caso, habrán de estar en esta situación censal al menos durante los próximos dos años.
La ayuda cubrirá hasta el 75% del total de las cuotas mensuales justificadas a lo largo del presente 2025, hasta un máximo de 200 euros mensuales, lo que sitúa la cantidad máxima subvencionable por solicitante en 2.400 euros, teniendo la intención según Priego, "de poder ayudar a más de 80 familias y jóvenes en nuestra ciudad con esta convocatoria".
Por su parte, la delegada municipal de Juventud destacaba que sólo se concederá una ayuda por unidad de convivencia, con el fin de poder llegar al mayor número posible de solicitantes.
Los plazos
Las solicitudes, cuyo modelo se podrá conseguir a través del código QR que aparece tanto en la cartelería como en los folletos informativos de la convocatoria, se podrán formalizar entre los días 1 y 31 de octubre a través del Registro del Ayuntamiento de Cabra, de forma presencial o telemática (https://sede.eprinsa.es/cabra), pudiendo obtener toda la información en la Casa de la Juventud.
Respecto a la documentación necesaria para formalizar la solicitud, será necesaria la copia del NIF o NIE del solicitante y del resto de miembros de la unidad de convivencia, una copia del contrato de alquiler vigente en el que figure como titular la persona solicitante, justificantes del pago del alquiler hasta el día de la presentación de la solicitud y un certificado de titularidad de cuenta bancaria.
- Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España
- Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025
- Cabra vive un intenso fin de semana de feria
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
- Dos heridos en un tiroteo en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil
- Cabra vive un nuevo 4 de septiembre con la tradicional 'Bajá' de la Virgen de la Sierra
- El Ayuntamiento de Priego licita por tercera vez las obras del futuro museo del aceite
- A prisión cuatro de los 11 detenidos en la operación antidroga en Lucena y Villa del Río