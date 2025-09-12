Cabra incrementa en un 25% su plan de ayudas al alquiler para jóvenes, que alcanza los 250.000 euros

Con un incremento de un 25% en su presupuesto respecto a la convocatoria del pasado año, el Ayuntamiento de Cabra ha puesto en marcha el programa de ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes, cuyo montante alcanza los 250.000 euros, según ha informado el alcalde, Fernando Priego, en una comparecencia junto a la delegada municipal de Juventud, Sara Alguacil.

La partida procedente de los remanentes positivos de la tesorería municipal y el objetivo de este plan es "ofrecer respaldo a aquellos jóvenes que deciden emprender una nueva etapa en sus vidas y eligen nuestra ciudad para ello", al mismo tiempo que, como añadía, "sirve para estimular y potenciar el mercado del alquiler en Cabra".

Pueden acceder ciudadanos de entre 16 y 40 años de edad, a los que se les ofrecen dos líneas, una para los empadronados en Cabra y otra para aquellos que se empadronen cumpliendo los requisitos de la convocatoria y que, en todo caso, habrán de estar en esta situación censal al menos durante los próximos dos años.

La ayuda cubrirá hasta el 75% del total de las cuotas mensuales justificadas a lo largo del presente 2025, hasta un máximo de 200 euros mensuales, lo que sitúa la cantidad máxima subvencionable por solicitante en 2.400 euros, teniendo la intención según Priego, "de poder ayudar a más de 80 familias y jóvenes en nuestra ciudad con esta convocatoria".

Por su parte, la delegada municipal de Juventud destacaba que sólo se concederá una ayuda por unidad de convivencia, con el fin de poder llegar al mayor número posible de solicitantes.

Los plazos

Las solicitudes, cuyo modelo se podrá conseguir a través del código QR que aparece tanto en la cartelería como en los folletos informativos de la convocatoria, se podrán formalizar entre los días 1 y 31 de octubre a través del Registro del Ayuntamiento de Cabra, de forma presencial o telemática ( https://sede.eprinsa.es/cabra ), pudiendo obtener toda la información en la Casa de la Juventud.

Respecto a la documentación necesaria para formalizar la solicitud, será necesaria la copia del NIF o NIE del solicitante y del resto de miembros de la unidad de convivencia, una copia del contrato de alquiler vigente en el que figure como titular la persona solicitante, justificantes del pago del alquiler hasta el día de la presentación de la solicitud y un certificado de titularidad de cuenta bancaria.