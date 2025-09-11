Vecinos de Montilla muestran en el pleno su malestar por ruidos y suciedad en la zona verde de la calle Panchía

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla llevó en la noche de este miércoles al Pleno de la Corporación las quejas de los vecinos que residen junto a la zona verde situada entre las calles Panchía y Guillermo Núñez de Prado, dos vías que enlazan la Ronda del Canillo con la calle Santa Teresa de Jesús Jornet.

El encargado de poner voz al malestar vecinal fue el concejal Francisco Javier Córdoba, quien trasladó de manera directa las quejas reiteradas de algunas de las familias que conviven cada día con un problema que, según denuncian, "se ha vuelto insostenible". El edil montillano instó al equipo de gobierno a atender "de una vez por todas" las demandas de los vecinos. Francisco Javier Córdoba recordó que "son ya dos veranos completos, desde 2024, soportando cada noche el ruido de concentraciones de jóvenes y el tránsito continuo de motos dentro y fuera de la calle".

Según el relato que los propios afectados han querido compartir con CÓRDOBA, se ha vuelto habitual que las calles amanezcan cubiertas de botellas, bolsas y restos de comida, junto con los arriates que acumulan basura, pese a los esfuerzos de los servicios de limpieza.

Arriates con basura y plantas destrozadas. / José Antonio Aguilar

Tal y como explicó anoche Francisco Javier Córdoba, "los vecinos han presentado escritos, han promovido recogidas de firmas y han solicitado una ordenanza que regule el uso de este espacio público". Sin embargo, la respuesta que reciben del Consistorio, siempre según el testimonio de los afectados, se limita a un "estamos estudiando la situación" que, con el paso del tiempo, "se ha convertido en una excusa indefinida". Por eso, por el momento, la única opción que tienen es llamar a la Policía Local aunque, según apuntan, "la situación se repite cada noche sin sanciones de ningún tipo".

La implicación del alcalde

El alcalde, Rafael Llamas, aprovechó el cierre de la sesión para dirigirse directamente a los vecinos y vecinas de las calles Panchía y Guillermo Núñez de Prado, presentes en el salón de plenos, a quienes quiso trasladar un mensaje de cercanía y compromiso.

El regidor recordó que, desde hace tiempo, el Ayuntamiento de Montilla viene valorando la aprobación de una ordenanza de convivencia, aunque reconoció que el conflicto generado en esta zona concreta podría abordarse sin necesidad de contar con esta normativa.

Con el objetivo de transmitir a los afectados que el problema no ha caído en saco roto, Llamas quiso subrayar que "esto es un problema de seguridad y la Policía Local tiene perfecto conocimiento de la situación que hay". De hecho, el primer edil desveló que tanto él como el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, han trasladado a los agentes "ese mandato de que actúen de manera contundente".

No obstante, Llamas admitió que la solución definitiva aún no se ha alcanzado, por lo que desde el Consistorio se está "trabajando en otras medidas que veremos si se pueden implantar por cuestiones principalmente de legalidad", en alusión a la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia en ese enclave y en otras zonas del municipio que presentan problemáticas similares.

Con todo, Rafael Llamas no eludió la autocrítica y reconoció que "desde el Ayuntamiento, con los recursos que tenemos, no hemos sido capaces de dar solución a esta problemática". Por este motivo, quiso comprometerse públicamente a asumir de forma personal el seguimiento de las actuaciones. "Además, a algunos vecinos les voy a facilitar mi teléfono para que, cada vez que llamen a la Policía Local o llamen a la Guardia Civil, sea la hora que sea, también me llamen a mí", anunció.