Denuncia pública

El PSOE pide el cierre de un parque de Puente Genil tras las picaduras sufridas por varios niños

Reclama que se realice una inspección sanitaria y se aplique un tratamiento de desinsectación y limpieza

José Antonio Gómez y Jesús López muestran las fotografías que muestran las picaduras de insectos.

José Antonio Gómez y Jesús López muestran las fotografías que muestran las picaduras de insectos. / V. Requena

Puente Genil

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Puente Genil ha pedido al equipo de gobierno municipal el cierre temporal del parque infantil del antiguo campo de fútbol Jesús Nazareno, donde varios niños han sufrido picaduras de insectos que han requerido consulta y tratamiento médico. Ante esta situación, el PSOE pide que se realice una inspección sanitaria y se aplique un tratamiento de desinsectación y limpieza, así como la puesta en marcha de un plan periódico de control de plagas y mantenimiento de todas las áreas infantiles del municipio.

Para el PSOE, estos hechos son "la consecuencia de la falta de mantenimiento y de prevención por parte del actual equipo de gobierno del Partido Popular", al que se le exige "una actuación inmediata".

Propuestas

Además, recuerdan que el PSOE ya propuso, en el presupuesto municipal vigente, un incremento de la inversión en parques y jardines para reforzar su conservación y poner en marcha mejoras en aquellos que más lo necesitan, como el ubicado en la calle esposos Ortega y Vergara o el existente en calle Madre Teresa de Calcuta.

En palabras de José Antonio Gómez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, "los parques deben ser espacios de seguridad y diversión para nuestros hijos, nunca un foco de riesgo y contagio. Exigimos al gobierno local que actúe de inmediato para garantizar la salud y tranquilidad de las familias de Puente Genil".

