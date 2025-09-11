Los fuegos artificiales de la inauguración de la Feria del Valle causan un incendio en el río Lucena

El lanzamiento de fuegos artificiales durante la inauguración oficial de la Feria Real de Nuestra Señora del Valle de Lucena derivó en un pequeño incendio registrado en el cauce del río Lucena.

La ubicación permanente en la calle principal del recinto ferial de un retén del parque comarcal de bomberos, compuesto por dos efectivos y un vehículo, permitió una rápida actuación, perimetrando y sofocando las llamas, según han destacado fuentes municipales, que han explicado que el contacto de un elemento prendido de los cohetes que emitía una alta temperatura con la maleza seca y poblada del cauce del río desató el fuego.

Frente a las críticas por la ubicación de los cohetes y el aparato pirotécnico en los merenderos del Parque Europa, a escasos metros del río y de la caseta municipal, desde el gobierno municipal aclaran que, cada año, los fuegos artificiales son disparados de este mismo entorno, de acuerdo a las directrices del personal técnico.

Las llamas alcanzaron una altura considerable, bordeando diferentes zonas del espacio natural. Pasadas las 22.00 horas, los bomberos terminaron de extinguir el fuego.

Este suceso supuso la única incidencia de la noche de apertura oficial de la Feria del Valle. En la caseta municipal, el concierto de Henry Méndez, pese a la polémica previa, transcurrió con plena normalidad y una satisfactoria afluencia de público. El Día del Niño favoreció una excelente concurrencia en la zona de las atracciones y, conforme avanzaba la noche, aumentó la asistencia a las casetas.