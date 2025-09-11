Fallece Teresa Botella, último Premio Cofrade Manolo Ramírez de Lucena.

Un mes después de conocer su designación como Premio Cofrade Manolo Ramírez 2026 ha fallecido en Lucena Teresa Botella Pérez. A mediados de agosto, la Agrupación de Cofradías otorgaba un reconocimiento que, tristemente, se entregará, sin la presencia de su receptora, en el acto del pregón de la Semana Santa del próximo año.

La discreta, prudente y sacrificada trayectoria cofraderia de Teresa Botella entronca un nexo imprescindible con la Cofradía de Humillación y Servitas. Perteneció a la junta de gobierno durante más de dos décadas y ocupó la responsabilidad de camarera durante 16 años. Entre 2019 y 2023 dirigió esta corporación del Martes Santo, convirtiéndose en la primera hermana mayor de la Semana Santa local y rompiendo estereotipos aún vigentes.

Paralelamente, fraguó y dirigió un taller de bordado indisociable de la congregación Servitas. Desde este colectivo, modelo de convivencia y compromiso, contribuyó a proporcionar un patrimonio envidiable y valioso a la Virgen de los Dolores ‘Servitas’ y a mantener y engrandecer piezas de arte sacro de multitud de cofradías locales.

Con una valiente visión de futuro, absoluta identificación a su hermandad y un entusiasmo inquebrantable, honró el término cofrade y, sin pretenderlo, abanderó pertinentes cambios. Demostrando sus cualidades artísticas, realizó el cartel conmemorativo del tercer centenario de la implantación en Lucena de la Congregación Servitas.

Teresa Botella falleció, de forma repentina, este jueves, a la edad de 71 años. El sepelio por su eterno descansó tendrá lugar este viernes, a las 10:30 horas, en el templo parroquial de San Mateo Apóstol, sede canónica de su cofradía.

En sendos obituarios, la Cofradía de Humillación y Servitas ha expresado que “su entrega fue incansable” y manifiesta que “deja un legado imborrable”. Entre un sinfín de pésames y condolencias desde el mundo cofradiero local, la Agrupación de Cofradías resaltó su “entrega ejemplar” puesto que “guio con acierto y cariño”, sobre todo, en su etapa como hermana mayor en la cofradía de Humillación y Servitas.