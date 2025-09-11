La Diputación lleva Sabor a Córdoba a la Feria Auténtica Premium Food, encuentro que se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en Sevilla

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha informado este jueves de la participación de la institución provincial y de su marca Sabor a Córdoba en la Auténtica Premium Food, feria que se celebrará en Sevilla los días 15 y 16 de septiembre bajo el lema Sabor con origen mediterráneo, “con el objetivo de impulsar una nueva conciencia y diálogo social a través de los alimentos y bebidas”.

Así lo ha explicado Romero, quien ha detallado que “acudimos por primera vez a esta feria con estand propio y lo hacemos con ocho empresas cordobesas vinculadas a nuestro sector agroalimentario y procedentes tanto de la provincia como de la capital”.

“Nos acompañaran en esta ocasión Bodegas Alvear, Arbonaida SL, Belloterra Delicatessen, Castillo de Moriles, Cortijo de Suerte Alta SL, Finca La Pacheca SL, Membrillo El Quijote SA, Patatas Raquel Food SL y el restaurante Inkieto”, ha apostillado Romero.

Para el también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, “esta cita permitirá a Córdoba mostrar lo mejor de sí misma y lo hará en un espacio que pretende alcanzar las 10.000 visitas y que contará con más de 300 firmas expositoras”.

Romero ha echo hincapié en que “nuestras empresas acudirán a esta feria de ámbito internacional que se posiciona junto al Salón Gourmet y Alimentaria como referente del sector agroalimentario en nuestro país”. “La Auténtica Premium Food lleva tres años celebrándose en la capital andaluza y en esta ocasión la Diputación de Córdoba adquiere un papel protagonista. En resumen, presentamos los productos cordobeses en los mejores mercados internacionales, destacando Emiratos Árabes, EEUU, Canadá, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, India, Filipinas, China, Japón o Italia”, ha matizado.

En definitiva, ha añadido, “este encuentro nos permite, una vez más, aunar productores, comercios y hostelería para alcanzar el objetivo compartido de avanzar el posicionamiento de la industria agroalimentaria cordobesa”.

En relación con las actividades previstas, Romero ha resaltado la degustación de productos que ofrecerá el restaurante Inkieto y que tendrá como protagonistas las patatas fritas de Snak Adara con ali oli de amontillado de Alverar y patatas fritas Raquel Food con mayonesa de jamón de Belloterra Delicatesen, acompañado por Fino Alvear. Además se presentará una ‘maza puri’ con mazamorra de setas asiáticas con AOVE Cortijo Suerte Alta; un salmorejo de tomate seco con jamón de Belloterra Delicatesen y esencia de albahaca y tomate de Arbonaida; además de ceviche cordobés con Membrillo El Quijote y tiramisú con sobao de Castillo de Moriles bañado al PX Alvear.