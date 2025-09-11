Detenido un vecino de Montilla tras denunciar un falso robo: un testigo lo escuchó contar otra historia en un bar

La Guardia Civil del puesto principal de Montilla ha detenido a una persona como supuesta autora de delitos de simulación de delito y de estafa. Los agentes tuvieron conocimiento de que una persona presentó denuncia el pasado día 28 de julio, tras supuestamente haber sufrido un robo con violencia e intimidación en la localidad.

El denunciante manifestó que al salir de su domicilio se cruzó con dos personas varones en una calle con poca iluminación, la cuales, según el relato, le abordaron, tirándolo al suelo para posteriormente agredirle y robarle una mochila en cuyo interior portaba la cartera con documentación personal, tarjetas de crédito y 250 euros en efectivo.

Declaraciones distintas en un bar

Iniciada la investigación, se detectaron rápidamente varias inconsistencias en la denuncia, relatando circunstancias que resultaron inciertas, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Continuando con la investigación, se obtuvo el testimonio de un testigo que declaró que no solo lo relatado era falso, sino que a la hora a la que el denunciante decía estar siendo víctima del supuesto robo con violencia, lo situaba en otro bar junto con un tercero. Allí, según el testigo, escuchó cómo el denunciante se lamentó por haberse dejado la ventanilla de su coche abierta durante la noche y que le habían sustraido del interior la mochila.

Reconoció la mentira

Los agentes de la Guardia Civil comprobaron más tarde que el supuesto autor fue resarcido por su compañía de seguros tras la denuncia presentada, toda vez que los hechos, según la versión de los testigos, no estarían cubiertos por la póliza contratada por éste, así que la Guardia Civil concluye que adaptó el relato de los hechos para lograr el fin económico.

Ante lo descubierto, componentes del puesto de Montilla volvieron a citar al denunciante que terminó reconociendo la falsedad de los hechos denunciados, por lo que se procedió a su detención. Está acusado de dos delitos, uno de simulación de delito y otro de estafa a su compañía de seguros. El detenido fue puesto en libertad por la fuerza y las diligencias instruidas, remitidas a la autoridad judicial competente.