Obras
El Ayuntamiento de Puente Genil finaliza la reforma integral del museo arqueológico
Destina más de 100.000 euros a las obras de mejora realizadas en el exconvento de Los Frailes
El museo arqueológico de Puente Genil ha sido objeto de una reforma integral, dando lugar a un espacio diáfano, accesible y más moderno.
El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, visitaba este mismo jueves las dependencias del Museo Histórico, ubicadas en el interior del exconvento de Los Frailes. La intervención ha tenido un coste de 103.149 euros con una aportación importante de fondos europeos a través del GDR Campiña Sur.
La obras han consistido en el reacondicionamiento del espacio para obtener una sala diáfana, y se ha intervenido en la cubierta y en las paredes. "Se ha mejorado la estética haciendo más atractivo y pedagógico el espacio expositivo para los pontanenses y los turistas que nos visiten, y además, se ha preparado un equipamiento de vitrinas, iluminación y paneles descriptivos sobre la vida en las diferentes etapas de la historia de Puente Genil", ha indicado el alcalde.
Velasco subraya el trabajo realizado por los coordinadores generales y de arqueología y patrimonio del Ayuntamiento, Manuel Delgado y David Jaén, así como de la gerencia y dirección técnica del GDR , Estrella Castillo y Pepe Illanes.
