El Ayuntamiento de Palma del Río destina 20.000 euros a ayudas para la modernización de empresas

El Ayuntamiento de Palma del Río ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la mejora y modernización de las empresas ubicadas en la ciudad. El concejal de Desarrollo Económico, Juan Manuel Trujillo, ha explicado que en esta convocatoria se destinan 20.000 euros del presupuesto municipal para este fin.

Cada beneficiario podrá optar a una ayuda de un máximo de 1.500 euros para la adquisición de material relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación, algo que se traduce en material informático fundamentalmente. El plazo de recepción de solicitudes comenzó este miércoles 10 de septiembre y se cerrará el próximo 23 de septiembre.

El concejal resaltó que son "solo diez días" para que los interesados puedan reunir la documentación necesaria para presentarse a esta línea de ayudas. La recepción de esas solicitudes será "en la sede de la delegación de Desarrollo Económico en el edificio Séneca 1 situado en la avenida Félix Rodríguez de la Fuente", indicó Trujillo.

Prioridades

Obtendrán mayor puntuación en esta convocatoria "los autónomos con más de 9 años de actividad", priorizando así a empresas unipersonales y con una trayectoria en el municipio. También serán tenidos en cuenta colectivos como mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años, mujeres y discapacitados del 33% o superior.

Las bases están recogidas en la web del Ayuntamiento de Palma del Río y en ellas se establece también que el plazo máximo de justificación de estas ayudas es el 30 de noviembre y el equipamiento adquirido ha de tener una fecha de factura comprendida entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este 2025.