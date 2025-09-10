Seguridad
La Subdelegación acusa al alcalde de Puente Genil de crear "una alarma innecesaria"
Ana López afirma que las declaraciones de Sergio Velasco "no han llegado por el cauce administrativo", en alusión a la petición de incremento de los efectivos policiales
La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López (PSOE), ha afirmado este miércoles que "se está creando una alarma innecesaria" sobre la seguridad en Puente Genil, después de que el alcalde de esta localidad, Sergio Velasco (PP), haya reclamado públicamente más medios para frenar la violencia.
Sergio Velasco realizó una declaración institucional ayer martes, a raíz de un último tiroteo registrado en la barriada Juan Rejano. Este responsable municipal vinculó los hechos con el narcotráfico.
Ana López ha precisado hoy, en referencia a un posible refuerzo de la Guardia Civil, que "de momento, aquí, esas declaraciones no han llegado por el cauce administrativo", aunque "si llegaran, se estudiarían y se trabajará para salvaguardar la seguridad del municipio".
La subdelegada entiende que "los últimos altercados corresponden a comportamientos puntuales de un grupo de población". También ha puesto en valor que, "cada vez que el alcalde ha pedido un refuerzo, la Guardia Civil ha reforzado el número de agentes".
Así, ha recordado que Sergio Velasco, el pasado 30 de julio, "tras la celebración de la Junta Local de Seguridad, aseguró que creía que los datos de seguridad del municipio eran muy buenos y que el repunte en determinadas infracciones es como consecuencia de los controles que se están realizando por parte de la Guardia Civil, haciendo referencia, sobre todo, a la conducción temeraria".
A esto ha añadido que esa vigilancia se ha intensificado a petición del Consistorio municipal, "dando importantes frutos, como indicó el propio alcalde, quien se alegró de que los delitos de fuerza hubieran descendido". Interpreta, por tanto, que las últimas declaraciones públicas de Sergio Velasco "corresponden más a un movimiento político que a una falta real de efectivos".
- Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España
- Cabra vive un intenso fin de semana de feria
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
- Una operación antidroga de la Policía Nacional en Lucena se salda con 11 detenidos
- Dos heridos en un tiroteo en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil
- Cabra vive un nuevo 4 de septiembre con la tradicional 'Bajá' de la Virgen de la Sierra
- El Ayuntamiento de Priego licita por tercera vez las obras del futuro museo del aceite
- A prisión cuatro de los 11 detenidos en la operación antidroga en Lucena y Villa del Río