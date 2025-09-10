La Subdelegación acusa al alcalde de Puente Genil de crear "una alarma innecesaria"

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López (PSOE), ha afirmado este miércoles que "se está creando una alarma innecesaria" sobre la seguridad en Puente Genil, después de que el alcalde de esta localidad, Sergio Velasco (PP), haya reclamado públicamente más medios para frenar la violencia.

Sergio Velasco realizó una declaración institucional ayer martes, a raíz de un último tiroteo registrado en la barriada Juan Rejano. Este responsable municipal vinculó los hechos con el narcotráfico.

Ana López ha precisado hoy, en referencia a un posible refuerzo de la Guardia Civil, que "de momento, aquí, esas declaraciones no han llegado por el cauce administrativo", aunque "si llegaran, se estudiarían y se trabajará para salvaguardar la seguridad del municipio".

La subdelegada entiende que "los últimos altercados corresponden a comportamientos puntuales de un grupo de población". También ha puesto en valor que, "cada vez que el alcalde ha pedido un refuerzo, la Guardia Civil ha reforzado el número de agentes".

Así, ha recordado que Sergio Velasco, el pasado 30 de julio, "tras la celebración de la Junta Local de Seguridad, aseguró que creía que los datos de seguridad del municipio eran muy buenos y que el repunte en determinadas infracciones es como consecuencia de los controles que se están realizando por parte de la Guardia Civil, haciendo referencia, sobre todo, a la conducción temeraria".

A esto ha añadido que esa vigilancia se ha intensificado a petición del Consistorio municipal, "dando importantes frutos, como indicó el propio alcalde, quien se alegró de que los delitos de fuerza hubieran descendido". Interpreta, por tanto, que las últimas declaraciones públicas de Sergio Velasco "corresponden más a un movimiento político que a una falta real de efectivos".