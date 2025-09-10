La planta de biomasa de Dos Torres contará con una inversión de 12 millones de euros.

La empresa Reciclados Biomasa (Magtel) ha promovido la instalación de una planta de valorización de recursos ganaderos en el término municipal de Dos Torres, al sureste de la localidad, en una parcela arrendada por 30 años, situada entre el punto kilométrico 4 y 6 de la carretera provincial CO-6412 que conecta Pozoblanco con la carretera que une Dos Torres con Pedroche.

En el proyecto de actuación, publicado por el Ayuntamiento de Dos Torres en su web, se recoge que la empresa promotora utilizará el proceso de digestión anaeróbica para producir biogás a partir de residuos agroganaderos, mientras que el compostaje aeróbico servirá para transformar parte de estos residuos en «compost agrícola de alta calidad».

Casi 250.000 toneladas anuales de residuos

En dicho proyecto, la empresa da conocer que la planta estará dimensionada para gestionar una entrada total de 246.574 toneladas anuales de materias orgánicas y residuos ganaderos, con «una capacidad diaria de tratamiento media de unas 792 toneladas al día».

Además, indica que los recursos orgánicos generados por la actividad ganadera en la zona no cuentan con una solución comarcal eficiente, por lo que generan prácticas dispersas de almacenamiento prolongado en las explotaciones o un uso agrícola descontrolado «con los consiguientes riesgos para el suelo, los acuíferos y la atmósfera». Reciclado Biomasa (Magtel) asegura en la documentación presentada que «la planta propuesta aborda este problema mediante un sistema centralizado de gestión, dotado de tecnologías limpias».

Inversión de más de 12 millones

La empresa promotora de la iniciativa informa que la inversión prevista alcanza los 12.450.755 euros y contempla una «rentabilidad positiva» sustentada por ingresos derivados de la comercialización del biogás generado, venta de compost y ahorro en costes operativos de transporte y disposición final de los residuos.

El proyecto de implantación de una planta de valorización de residuos agroganaderos ha sido admitido a trámite por el Ayuntamiento de Dos Torres y se ha abierto un periodo de alegaciones hasta el 10 de octubre. La iniciativa también deberá contar con la Autorización Ambiental Integrada otorgada por la Junta de Andalucía.