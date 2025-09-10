Operación Baetica-23
Maniataron a los moradores y les robaron las joyas: cae una violenta banda tras el asalto de una vivienda en La Rambla
El autor intelectual fue detenido en Córdoba capital y la Guardia Civil busca a un cuarto integrante que sigue en paradero desconocido
Una operación de la Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al robo con violencia en viviendas habitadas. La investigación, enmarcada en la Operación Baetica-23, se inició tras un violento asalto ocurrido el pasado 16 de febrero de 2023 en una casa situada en el kilómetro 38 de la N-331, en el término municipal de La Rambla (Córdoba).
Aquel día, al menos cuatro individuos encapuchados irrumpieron en el domicilio, maniataron a los moradores y los retuvieron durante un tiempo mientras saqueaban la vivienda. Los ladrones lograron llevarse una caja fuerte que contenía una gran cantidad de joyas, relojes de lujo, dinero en efectivo y varios teléfonos móviles de alta gama.
Una banda especializada
Ante la gravedad de los hechos, la investigación fue asumida por el Equipo de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba. Tras meses de trabajo, los agentes lograron identificar a los presuntos autores, miembros de una banda especializada en asaltos violentos a domicilios.
El operativo culminó con la detención de tres personas de nacionalidad rumana, y la investigación de una cuarta, actualmente en paradero desconocido. La complejidad del caso obligó a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo especial para efectuar las detenciones, debido a la dispersión geográfica de los sospechosos.
Se busca a un cuarto investigado
Uno de los arrestos se produjo en Córdoba capital, donde fue localizado el presunto autor intelectual del asalto. Otro de los detenidos fue interceptado en Roquetas de Mar (Almería), donde se ocultaba con una identidad falsa. Sobre él pesaba, además, una Orden Europea de Detención y Extradición.
Con estas detenciones, la Guardia Civil da por desmantelada la organización criminal, aunque la búsqueda del cuarto implicado continúa abierta. Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
- Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España
- Cabra vive un intenso fin de semana de feria
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
- Una operación antidroga de la Policía Nacional en Lucena se salda con 11 detenidos
- Dos heridos en un tiroteo en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil
- Cabra vive un nuevo 4 de septiembre con la tradicional 'Bajá' de la Virgen de la Sierra
- El Ayuntamiento de Priego licita por tercera vez las obras del futuro museo del aceite
- A prisión cuatro de los 11 detenidos en la operación antidroga en Lucena y Villa del Río