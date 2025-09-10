Maniataron a los moradores y les robaron las joyas: cae una violenta banda tras el asalto de una vivienda en La Rambla

Una operación de la Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al robo con violencia en viviendas habitadas. La investigación, enmarcada en la Operación Baetica-23, se inició tras un violento asalto ocurrido el pasado 16 de febrero de 2023 en una casa situada en el kilómetro 38 de la N-331, en el término municipal de La Rambla (Córdoba).

Aquel día, al menos cuatro individuos encapuchados irrumpieron en el domicilio, maniataron a los moradores y los retuvieron durante un tiempo mientras saqueaban la vivienda. Los ladrones lograron llevarse una caja fuerte que contenía una gran cantidad de joyas, relojes de lujo, dinero en efectivo y varios teléfonos móviles de alta gama.

Una banda especializada

Ante la gravedad de los hechos, la investigación fue asumida por el Equipo de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba. Tras meses de trabajo, los agentes lograron identificar a los presuntos autores, miembros de una banda especializada en asaltos violentos a domicilios.

El operativo culminó con la detención de tres personas de nacionalidad rumana, y la investigación de una cuarta, actualmente en paradero desconocido. La complejidad del caso obligó a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo especial para efectuar las detenciones, debido a la dispersión geográfica de los sospechosos.

Se busca a un cuarto investigado

Uno de los arrestos se produjo en Córdoba capital, donde fue localizado el presunto autor intelectual del asalto. Otro de los detenidos fue interceptado en Roquetas de Mar (Almería), donde se ocultaba con una identidad falsa. Sobre él pesaba, además, una Orden Europea de Detención y Extradición.

Con estas detenciones, la Guardia Civil da por desmantelada la organización criminal, aunque la búsqueda del cuarto implicado continúa abierta. Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.