La Junta inicia en Hinojosa del Duque una nueva formación de pastoreo con perros adiestrados

El Ifapa ha abierto las inscripciones para un nuevo curso de formación de pastoreo con perros adiestrados, una iniciativa que busca apoyar el cuidado y guía de los animales en sistemas de pastoreo extensivos. Esta formación, que tiene carácter gratuito para los alumnos, se impartirá en el centro Ifapa de Hinojosa del Duque (Córdoba) del 29 de septiembre al 2 de octubre, sumando un total de 20 horas en su primera edición.

Entre los contenidos que se abordarán durante el curso se encuentran el manejo del perro adiestrado, nociones sobre comportamiento animal, educación y obediencia del perro, querencias y contraquerencias de los animales, así como la normativa vigente.

Se trata de una formación de iniciación que incluirá demostraciones prácticas con perros ya adiestrados. No obstante, el Ifapa mantiene abierta la posibilidad de organizar futuras ediciones más avanzadas en la que los alumnos acudan con sus propios perros.

Esta iniciativa será impartida por la empresa Inducan Oci & Sheepdog, con experiencia en la enseñanza canina a nivel nacional. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del Portal de Actividades de Formación y Transferencia en la web del Ifapa o en este enlace.

Perros que facilitan el trabajo a los pastores

Así como la selección genética y el manejo del ganado tiene un valor fundamental en la productividad y rentabilidad en la actividad ganadera, en el caso de los perros pastores ocurre algo similar: no todos los perros de pastoreo tienen de manera natural ciertas cualidades como la adiestrabilidad, el control, la lectura del rebaño o el tacto, explica la Junta de Andalucía en una nota.

Sin embargo, abunda, una sola persona y un perro adiestrado son capaces de hacer rutinas diarias de pastoreo en cortos periodos de tiempo sin generar estrés al ganado, dada la capacidad de estos perros de guiar con tacto el rebaño. Sin estos animales, pueden ser necesarias varias personas con resultados dispares, comprometiendo así la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad ganadera extensiva.

Con el objetivo apoyar a este sector tradicional en varias comarcas rurales andaluzas e impulsar el relevo generacional, el Ifapa, instituto público de investigación y formación adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha preparado la primera edición de esta formación de pastoreo con perros adiestrados para mejorar el trabajo de los pastores y facilitar el conocimiento sobre perros especializados en esta actividad.