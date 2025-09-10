Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Feria del Valle de Lucena da inicio a los días de convivencia y diversión

El presidente de la Asociación de Feriantes, Ángel Cristo, enciende el alumbrado extraordinario, que cuenta con 120.000 puntos de luz led

Encendido del alumbrado de la Feria del Valle de Lucena, este miércoles por la noche.

Encendido del alumbrado de la Feria del Valle de Lucena, este miércoles por la noche. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Un emotivo encendido del alumbrado, con un justo reconocimiento, ha iniciado este miércoles por la noche la Feria Real de Nuestra Señora del Valle de Lucena. Ángel Cristo, presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Córdoba desde hace tres décadas, apretó el botón en la portada principal para activar 120.000 puntos de luz led.

Ángel Cristo, presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Córdoba, pulsa el botón del encendido del alumbrado. A su lado, el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández.

Ángel Cristo, presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Córdoba, pulsa el botón del encendido del alumbrado. A su lado, el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández. / Manuel González

Hasta 12.000 farolillos con los colores de la bandera de Lucena identifican un recinto ferial configurado, desde la zona antigua a la nueva, con 13 casetas. Las decenas de atracciones y puestos de comida y juegos se ubican en la calle y el aparcamiento contiguo al Auditorio Municipal. El montaje ornamental engloba, asimismo, 80 arcos y 5.000 metros de guirnaldas.

Recinto ferial de Lucena tras el alumbrado, este miércoles por la noche.

Recinto ferial de Lucena tras el alumbrado, este miércoles por la noche. / Manuel González

La feria sin ruido y el día del niño han definido la jornada de apertura antes del concierto de Henry Méndez en la Caseta Municipal. El alcalde, Aurelio Fernández, ha expresado que esta celebración «vuelve a ser un espacio de convivencia, alegría y reencuentro». Este jueves, sobresale la actuación musical de Medina Azahara.

