Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera edición

La Diputación de Córdoba impulsa unas jornadas de puesta en valor de las bibliotecas municipales de la provincia

Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de poner en marcha proyectos de cooperación interbibliotecaria

Inauguración de las 3ª Jornadas de las Bibliotecas en el Palacio de la Merced.

Inauguración de las 3ª Jornadas de las Bibliotecas en el Palacio de la Merced. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Palacio de la Merced ha acogido este miércoles las 3T, organizadas por la delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda “con el objetivo de facilitar un espacio de encuentro y reflexión para los profesionales municipales de la provincia”.

De este modo lo ha explicado la responsable del área, Marta Siles, quien ha añadido que “se trata de difundir y hacer visible el trabajo que se desarrolla desde este servicio de carácter fundamental para el acceso a la cultura en nuestros pueblos”.

Siles ha hecho hincapié en que “las bibliotecas encarnan en nuestros pueblos un servicio próximo a la ciudadana, garantizando además el acceso a la información y a la cultura. Pero más allá de este hecho, suponen un espacio de encuentro para colectivos locales, ofertando centros de interés al servicio de sus usuarios y usuarias”.

“Así, desde la Diputación provincial pretendemos servir de punto de apoyo a la labor que prestan los bibliotecarios de la provincia, un trabajo que repercute, sin duda, en la importancia de la bibliotecas municipales”, ha continuado Siles.

En el encuentro han intervenido María Sierra Amo y María Teresa Ferrer, con la presentación de su libro Una historia de las palabras de la antigüedad, fruto de la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Lucena.

Del mismo modo, esta jornada servirá de presentación de las propuestas que la institución provincial ofrecerá a las bibliotecas municipales con la finalidad de dinamizar la puesta en marcha de proyectos de cooperación interbibliotecaria en Córdoba.

Finalmente, se crearán grupos de trabajo para poner en común actividades que se desarrollan a nivel loca y sentar las bases de futuras acciones conjuntas de carácter provincial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España
  2. Cabra vive un intenso fin de semana de feria
  3. La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
  4. Una operación antidroga de la Policía Nacional en Lucena se salda con 11 detenidos
  5. Dos heridos en un tiroteo en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil
  6. Cabra vive un nuevo 4 de septiembre con la tradicional 'Bajá' de la Virgen de la Sierra
  7. El Ayuntamiento de Priego licita por tercera vez las obras del futuro museo del aceite
  8. A prisión cuatro de los 11 detenidos en la operación antidroga en Lucena y Villa del Río

Los colegios de Córdoba se vuelven a llenar de vida con el inicio del curso en Infantil y Primaria

Los colegios de Córdoba se vuelven a llenar de vida con el inicio del curso en Infantil y Primaria

Casi 60.000 alumnos han iniciado el curso de Infantil, Primaria y Educación Especial en la provincia de Córdoba

Casi 60.000 alumnos han iniciado el curso de Infantil, Primaria y Educación Especial en la provincia de Córdoba

Maniataron a los moradores y les robaron las joyas: cae una violenta banda tras el asalto de una vivienda en La Rambla

Maniataron a los moradores y les robaron las joyas: cae una violenta banda tras el asalto de una vivienda en La Rambla

La Diputación de Córdoba impulsa unas jornadas de puesta en valor de las bibliotecas municipales de la provincia

La Diputación de Córdoba impulsa unas jornadas de puesta en valor de las bibliotecas municipales de la provincia

La Subdelegación acusa al alcalde de Puente Genil de crear "una alarma innecesaria"

La Subdelegación acusa al alcalde de Puente Genil de crear "una alarma innecesaria"

Matías González: «Hinojosa se va a seguir impulsando y desarrollando durante estos años»

Matías González: «Hinojosa se va a seguir impulsando y desarrollando durante estos años»

Tres itinerarios formativos y un programa sociocultural: así es el programa del Centro Universitario de Desarrollo Tecnológico de la UCO

Tres itinerarios formativos y un programa sociocultural: así es el programa del Centro Universitario de Desarrollo Tecnológico de la UCO

La Junta inicia en Hinojosa del Duque una nueva formación de pastoreo con perros adiestrados

La Junta inicia en Hinojosa del Duque una nueva formación de pastoreo con perros adiestrados
Tracking Pixel Contents