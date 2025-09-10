Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Embalses de La Colada y Sierra Boyera

La Diputación de Córdoba considera "una ocasión perdida" la reunión con la Confederación del Guadiana

El organismo de la cuenca tomará la decisión cuando se presente el proyecto revisado de forma oficial

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, en una las visitas al embalse de La Colada.

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, en una las visitas al embalse de La Colada. / CÓRDOBA

Rafael Valenzuela

Rafael Valenzuela

CÓRDOBA

Frustración en la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba tras la reunión celebrada este miércoles en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de Ciudad Real para intentar desbloquear el proyecto para la conclusión de las obras de conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera.

El último acuerdo, después de que la Confederación no aceptara acometer más obras por considerar que las de urgencia habían cubierto las necesidades, era la de revisar el proyecto para ver de qué manera se podría resolver la actuación.

El compromiso de la Junta era revisar el proyecto para presentarlo este mismo mes a la Confederación. Para este miércoles, estaban convocadas las tres partes, con la intención de poner en marcha esta última etapa. Sin embargo, ni Diputación ni Junta han salido satisfechas. Fuentes consultadas por este periódico han señalado que “la reunión ha sido una oportunidad perdida para buscar soluciones técnicas al proyecto definitivo de conexión La Colada-Sierra Boyera”. El carácter del encuentro era técnico, por eso no ha participado en ella ningún responsable político.

Sin "voluntad de diálogo"

La impresión que ha trascendido, es que “no ha habido voluntad de diálogo, ni predisposición a buscar puntos de encuentro técnicos por parte de la representación de la Confederación del Guadiana”. La Junta y la Diputación han explicado las líneas del proyecto modificado mientras que la CHG “se ha limitado a emplazar a una decisión posterior, que se dará cuando se presente el proyecto de forma oficial”.

La Diputación provincial ha llevado a la reunión para que se consideren propuestas para el proyecto que inciden en la mejora sustancial de las aguas. Se trata de “cuestiones fundamentales a las que no podemos renunciar como gestores de un servicio de calidad que se debe prestar a los ciudadanos”, han apuntado desde la institución provincial.

