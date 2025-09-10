Comienza la matriculación del curso 25-26 en el Centro Intergeneracional Francisco Santisteban de la Universidad de Córdoba en Cabra

Hasta el próximo 30 de octubre se encuentra abierto el plazo de matriculación para tomar parte en el nuevo curso del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban que, organizado por la Universidad de Córdoba (UCO) con la colaboración de la delegación de Educación del Ayuntamiento de Cabra, dará comienzo el 21 de octubre. La principal novedad de este curso 25-26 es la posibilidad de ampliar conocimientos en inglés en dos niveles, inicial e intermedio, a través de una plataforma on line que estará operativa los lunes en horario de 17.00 a 20.00 horas, tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre.

Así la ha dado a conocer la delegada municipal de Educación, recordando que Cabra se encuentra entre las ocho sedes de toda la provincia en las que se ofrece formación impartida por profesores universitarios a personas mayores de 50 años de edad y que con este programa se persigue, entre otros objetivos, la actualización de conocimientos entre sus alumnos y la práctica de diversas materias en los ámbitos científico, cultural y social; fomentar las relaciones, el intercambio de experiencias y la solidaridad entre generaciones favoreciendo el desarrollo vital, personal y formativo de ambos colectivos; y promover la inclusión, la salud, el reconocimiento y proyección social del colectivo de personas mayores.

Cuatro asignaturas en dos cuatrimestres

En este curso 25-26 se ofertarán cuatro asignaturas repartidas a lo largo de dos cuatrimestres, siendo las sesiones los martes y miércoles en horario de 17.00 a 20.00 horas, mientras que en el segundo serán los martes y jueves. En el primer cuatrimestre, se impartirán las materias Introducción a la Antropología Social (martes) y Filosofía para entender el presente (miércoles); mientras que en el segundo cuatrimestre se abordarán las asignaturas Autores y textos para la historia de la literatura española. Panorámicas del siglo XX (martes) y Los derechos básicos de las personas mayores (jueves).

La matrícula, con un precio general de 40 euros para todo el curso, puede realizarse a través de la web de la Universidad de Córdoba, debiendo presentar el DNI en caso de que sea nuevo alumno. Igualmente, la delegación municipal de Educación ha establecido una fecha para la matriculación presencial, que será el próximo martes 7 de octubre en horario de 10.00 a 12.00 horas en el Teatro El Jardinito.