Casi 60.000 alumnos han iniciado el curso de Infantil, Primaria y Educación Especial en la provincia de Córdoba

El delegado de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, ha asistido este miércoles en el CEIP José María Pemán de Puente Genil al inicio oficial del curso del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial.

En el citado centro estudian casi 400 estudiantes de los 59.829 que han empezado sus clases en toda la provincia. En el colegio, el delegado ha visitado unas instalaciones en las que la Junta de Andalucía ha invertido más de 2,1 millones de euros desde el año 2019. Copé ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Sergio Velasco, al que el delegado ha informado de que ésta no será la última inversión en el municipio, porque ha anunciado que el IES Manuel Reina será uno de los 19 centros de la provincia donde se instalará próximamente un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática. En la visita también ha participado la directora del centro, María del Carmen Domínguez.

En este contexto, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha anunciado que el equipo de gobierno municipal va a proponer al resto de grupos políticos de la Corporación municipal el desarrollo de un proyecto para la reducción del gasto energético en el edificio del aulario de Infantil del Colegio José María Pemán que tiene su sede en el Parque de Los Pinos. El proyecto tendría un coste aproximado de unos 55.000 euros y podría licitarse antes de finales de año. Actualmente, el aulario tiene unos radiadores de calefacción eléctricos y por eso han preparado una memoria técnica desde los servicios técnicos del Ayuntamiento y desde Egemasa planteando un nuevo sistema de climatización, con bombas de frío-calor con un solo equipo de refrigeración para todo el centro. El aulario de Infantil de Pemán, que cuenta con ocho aulas (seis ocupadas y dos de apoyo). Velasco ha hecho un repaso por las actuaciones de mantenimiento de centros escolares que ha llevado a cabo el equipo de gobierno. En este verano han estado centradas en el pintado de colegios como Pemán, Dulce Nombre o Ramón y Cajal. Al mismo tiempo ha dado a conocer la intervención de operarios municipales en un total de 111 incidencias que han sido requeridas por los centros, a través de una aplicación específica.

En lo que se refiere a Rute, el inicio del curso ha estado caracterizado por la bajada en el número de alumnos de centros educativos. En total se han incorporado 625 alumnos, con 64 profesores que también en su totalidad se han incorporado hoy en el inicio de las clases. Sí es verdad que la llegada de alumnos de padres inmigrantes de hasta una docena de nacionalidades atenúa este descenso de matriculados, que en el caso del colegio Fuente del Moral, ha hecho que se pierda una de las clases de infantil de tres años y otra de sexto curso, como ha explicado su director, José Antonio Tejero.

Acto de apertura del curso en Rute. / M. Padilla

Desde el Ayuntamiento se ha aprovechado todo el verano para realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de pintura, electricidad y fontanería, ha explicado el alcalde de Rute, David Ruiz. Las intervenciones más cuantiosas han recaído en el colegio de Los Pinos con la dotación de una nueva aula para niños con necesidades especiales con una inversión de la Junta de 45.000 euros, lo que conlleva tres profesores más, ha señalado la concejala de Educación, Dolores Ortega.