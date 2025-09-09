Menores
El Punto de Encuentro Familiar del norte ya se encuentra activo en Pozoblanco
Dará servicio al partido judicial de la localidad y al municipio de Peñarroya-Pueblonuevo
La zona norte de la provincia de Córdoba cuenta ya con un Punto de Encuentro Familiar (PEF), que se ha ubicado en Pozoblanco para dar cobertura tanto al partido judicial pozoalbense como al de Peñarroya-Pueblonuevo. Los puntos de encuentro familiares son servicios gratuitos que tienen por objetivo ofrecer un espacio neutral para garantizar el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o se desenvuelven en un ambiente de alta conflictividad, con el fin de cumplir con el régimen de visitas acordado y establecido por resolución judicial, prevaleciendo siempre el interés superior del menor. La derivación a estos puntos llega desde el juzgado y en los mismos hay profesionales -una psicóloga y una educadora social- que permiten cumplir con los objetivos que se persiguen.
El director general de Justicia Juvenil y Coordinación, Esteban Rondón, explicó que el horario de actividad se alternará por semanas, es decir, que una estará abierto los martes y jueves, de 18.00 a 20.00 horas, y la siguiente los miércoles, viernes, sábados y domingo, en horario de mañana (10.00 a 14.00 horas) y de tarde (16.00 a 20.00 horas). El servicio se presta en unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Pozoblanco.
