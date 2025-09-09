El PSOE critica el discurso "triunfalista" del PP en la Diputación y la caída de la inversión en los pueblos

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha criticado este martes el "discurso triunfalista" que, a su juicio, tiene el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes (PP), pese a que, según los datos que maneja el PSOE, los fondos asignados a los pueblos ha descendido en torno a un 40%, en comparación con el periodo socialista en la Diputación.

El portavoz socialista ha puesto varios ejemplos con pueblos de distintos niveles de población, con reducciones de recursos que van desde los 300.000 euros menos, como es el caso de La Granjuela, a más de un millón en La Carlota. Morales ha explicado que los datos que maneja los confirma el servicio de Intervención de la institución provincial que refleja una caída de la inversión por habitante, pese a contar con los presupuestos más altos de la historia.

Asimismo, Morales ha criticado la excesiva concesión de subvenciones nominativas excepcionales y los "convenios a dedo, con ausencia de transparencia, equidad y planificación estratégica". Como ejemplo de lo que considera mala gestión del actual equipo de gobierno provincial ha señalado que en la Junta de Gobierno celebrada este mismo martes, de los 36 puntos que se han llevado a debate, "25 eran reintegros", lo que quiere decir que son recursos que los municipios tienen que devolver, "lo que refleja la falta de coordinación, la mala gestión y una preocupante pérdida de recursos para nuestros pueblos", ha apuntado. En relación con las subvenciones extraordinarias, Esteban Morales ha pedido a Fuentes que explique en qué convocatoria se sustenta la subvención de 85.000 euros concedida a un colegio de Palma del Río, para que otros alcaldes puedan solicitar también esa ayuda.

Por último, Morales ha cuestionado la transparencia en el diseño del Plan Director de la FP Dual para la industrialización, sobre el que ha dicho que nadie ha sido informado. A su juicio, se debería haber convocado al Consejo de Alcaldes para que los regidores que tuvieran interés en sumarse a la iniciativa pudieran hacerlo.