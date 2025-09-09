El plan de seguridad de la Feria del Valle de Lucena incluye controles de alcohol y de los distintos accesos

Decenas de efectivos de la Policía Nacional y Policía Local conforman el dispositivo específico de seguridad que se despliega desde hoy con motivo de la Feria de Nuestra Señora del Valle de Lucena. El operativo se completa con la colaboración de la Guardia Civil, unos 30 voluntarios de la Agrupación de Protección Civil, vigilantes privados en la caseta municipal y efectivos sanitarios.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han celebrado reuniones previas y en estos días las instrucciones adoptan cauces internos entre los diferentes mandos. La base central de coordinación permanece en el núcleo de la calle principal del recinto ferial, donde coexisten ocho casetas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, afirmó este martes que la magnitud del operativo «es similar al año pasado», aunque «con algunos efectivos más». Desde Protección Civil gestionan la entrega de pulseras antipérdida para los menores.

La Policía Local diseña turnos continuados, movilizando entre 15 y 20 agentes, atendiendo a las horas de mayor afluencia y al grado de riesgo de episodios conflictivos. El Ayuntamiento ha elaborado un plan de autoprotección y emergencias. José Pino, inspector-jefe de la Policía Local, destacaba el objetivo de «garantizar la seguridad» y «el buen desarrollo de la feria», con la pretensión de lograr atajar cualquier incidencia que «enturbie» estas jornadas festivas. Los efectivos policiales practicarán controles de alcoholemia.

El Cuerpo Nacional de Policía aporta a la unidad de caballería de la Jefatura Superior de Policía Occidental, procedente de Sevilla, efectivos de la Unidad de Protección y Reacción, así como el Grupo Operativo de Respuesta y diferentes brigadas de la comisaría de Lucena. José Luis Puertas, inspector-jefe de la comisaría, precisaba que «el dispositivo está dimensionado a las condiciones de la feria». Los agentes afrontarán controles de acceso a la localidad, dentro de un plan integral, con la finalidad, también, de eludir robos. La Guardia Civil también presta su colaboración para continuar con los servicios de vigilancia y control en las pedanías o zonas industriales.