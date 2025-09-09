La Pitilla de Puente Genil contará con cañones de agua contra los incendios

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha visitado este martes la zona de la Pitillla de la localidad junto a la parlamentaria autonómica, Beatriz Jurado. Se trata de un espacio afectado por el grave incendio registrado el pasado 4 de julio, y que se sumó a los ocurridos en la zona del Señor del Río y en la parte baja del Parque del Garrotalillo, en una jornada que generó mucha alarma y preocupación entre los vecinos. Velasco ha indicado que ese día el fuego en esta zona de La Pitilla “afortunadamente no llegó a más, porque la explanada superior estaba desbrozada".

En su intervención, el alcalde ha afirmado que “este año tenemos una partida de gasto de 50.000 euros a través de Egemasa, ejecutada en su totalidad sobre las parcelas de titularidad municipal para mantener su desbroce completo, y gracias a ello, esta parcela estaba completamente desbrozada, algo que contribuyó a que no fuese a más y sin más riesgo para la población”. Además de los 50.000 euros que se sacan a licitación a través de subcontratas, se va a mantener una cuadrilla de parque y jardines de Egemasa.

En este sentido, Velasco ha informado de que el Ayuntamiento de Puente Genil dispone de una base de datos con 300 propietarios de parcelas a los que se les notifica la obligación de adecentarlas. El objetivo del gobierno local es ampliar esta base a las parcelas periurbanas, puesto que en este caso el incendio se generó en una parcela de titularidad privada.

De otro lado, ha anunciado que en el vertedero de la Pitilla se va a construir una línea de cañones de agua que servirá para mantener verde la zona y así evitar la rápida propagación ante posibilidad de incendios.

En su visita a la zona, la diputada autonómica popular Beatriz Jurado ha valorado la "capacidad de atender los problemas reales de los ciudadanos que tienen los gobiernos del PP, como es el caso del gobierno local de Puente Genil, con el alcalde Sergio Velasco al frente", así como el gobierno de la Junta de Juanma Moreno. Jurado ha valorado la actuación del Ejecutivo autonómico "ante las emergencias vividas este verano con incendios que nos han encogido el corazón y donde hemos visto de la importancia de actuar desde todos los frentes, desde todas las administraciones, para que esto no vuelva a ocurrir”. Jurado ha recordado otros avances en la atención de las emergencias como son el aumento de la flota y los aviones para extinción de incendios. “Andalucía cuenta con 40 unidades aéreas para la prevención y la extinción de incendios, mientras que para toda España solo hay 45", ha finalizado.