Un hombre resulta herido con arma blanca tras una reyerta a las puertas de un bar de Lucena

Reyerta en los exteriores de un bar en el municipio de Lucena. El violento enfrentamiento se ha saldado con un hombre de 37 años herido con arma blanca y trasladado al hospital Infanta Margarita de Cabra. Fuentes oficiales apuntan que el estado de salud de la víctima no reviste especial gravedad.

En torno a las 14.20 horas de este martes, varios testigos alertaron de esta trifulca, acaecida junta al bar La Molina, situado en la calle Juego de Pelota, junto a la ronda antigua que circunvala la localidad. Las mismas fuentes indican que hasta tres personas podrían estar implicadas en esta agresión y uno de ellos portaba un machete.

Hasta la zona han acudido varios agentes de la Policía Nacional, entre ellos integrantes de la unidad científica para recabar pruebas y aclarar las causas. Por el momento, no consta que se hayan practicado detenciones, mientras continúan las pesquisas para identificar y localizar a los autores.