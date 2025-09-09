Dos heridos en un tiroteo en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil

Un tiroteo registrado en la tarde de ayer en Puente Genil se ha saldado con dos personas heridas de bala, un hombre y una mujer, en la barriada Poeta Juan Rejano.

Los hechos se produjeron en la vía pública cuando, por motivos que se están investigando, un vecino de la zona disparó a dos personas. Según fuentes cercanas al operativo, los agentes de la Guardia Civil desplazados al lugar localizaron a las víctimas con lesiones por arma de fuego. El varón presentaba un impacto en el abdomen, mientras que la mujer resultó alcanzada en una pierna. Ambos fueron trasladados en primera instancia al Hospital de Puente Genil, aunque tras ser estabilizados fueron trasladados al hospital Reina Sofía, donde permanecen ingresados fuera de peligro, al no tener heridas que puedan hacer temer por su vida. Al lugar de los hechos asistió también varias patrullas de la Policía Local y los servicios de emergencias sanitarias del 112.

Por el momento no se han practicado detenciones relacionadas con estos hechos, aunque la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el origen del enfrentamiento.

Según ha podido confirmar este periódico, se trata de un hecho aislado, que no está relacionado con el producido en la calle Murcia, aunque se enmarca en un contexto de alta conflictividad en la zona. En marzo de este mismo año se produjeron varios disparos en la calle Murcia, en la zona del grupo María Dolores, alcanzaron al conductor de un vehículo. El hombre fue evacuado en helicóptero al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde falleció al día siguiente. Anteriormente, una reyerta en la calle Bailén el día de Año Nuevo dejó un fallecido y tres heridos, entre ellos un menor de 15 años. Entonces la Guardia Civil detuvo a una de las personas heridas como presunto autor del homicidio