Una familia de Lucena denuncia el trato recibido durante un registro realizado "por error" en una operación antidroga

Una familia de Lucena ha denunciado el trato recibido durante un registro realizado por "error" en el transcurso de una operación antidroga que tuvo lugar la semana pasada tanto en la localidad como en Villa del Río. Durante el operativo, y según el testimonio de la familia, la Policía Nacional registró "por error" una vivienda ubicada en el Camino de la Capilla de la localidad lucentina. Los denunciantes, el matrimonio formado por Mari Carmen Saiz y David Martínez, censuran “el ensañamiento” de los agentes y, sobre todo, la "desatención" que sufrió su hijo de 4 años durante el registro, ya que presenció las actuaciones mientras sus padres "permanecían esposados y semidesnudos".

El registro de una finca ubicada en un entorno industrial fue autorizado por una orden judicial. Sin embargo, y según el testimonio de los denunciantes, probablemente una "confusión" al establecer las coordenadas de una parcela dividida en naves industriales y viviendas provocó la intervención policial, iniciada minutos antes de las 7.00 horas. "Golpetazos metálicos", describe Mari Carmen Saiz, alertaron a esta pareja, que, en un principio, temió ser víctima de un robo hasta que los policías nacionales, "con pasamontañas", les instaron a abrir la puerta.

En su relato, expuesto en una denuncia interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lucena, en funciones de guardia, a la que ha tenido acceso este periódico, se quejan de los "destrozos" causados, ya que “vaciaron la basura, el champú, las papeleras del cuarto de baño y hasta la comida”.

El matrimonio insiste en que no tiene vinculación con la actividad objeto del operativo policial. De hecho, la secretaria de la administración de Justicia, transcurridas varias horas, ordenó la finalización del registro sin la adopción de ninguna medida contra los moradores.

Esta pareja subraya, sobre todo, la "impotencia" por la presencia de su hijo durante el registro. Después de que “tiraran a mi marido al suelo y lo esposaran”, asegura Mari Carmen Saiz, el menor permaneció “llorando en su cama” y “lo único que me salía decir es que había un niño chico”. Posteriormente, asegura, le retiraron las esposas para que atendiera a su hijo. Tanto él como ella aseguran no entender por qué su hijo no fue trasladado provisionalmente con algún familiar pese a que había allegados en el exterior y se quejan de las "secuelas psicológicas".

Respuesta de la Policía Nacional

En relación a la denuncia de esta pareja, fuentes de la Policía Nacional descartan cualquier error en la actuación y aseguran que el letrado de la administración de Justicia estaba presente en el registro, siendo el juzgado conocedor de la totalidad de la intervención.

Hay que recordar que el dispositivo contra el tráfico de drogas practicado en Lucena y Villa del Río finalizó con 11 detenidos y cuatro de ellos han ingresado en prisión.