Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025

El turismo rural es uno de los motores del sector en España, con especial protagonismo en las provincias de interior, que tienen en el patrimonio de sus pueblos, en el valor natural de sus parques naturales, en su artesanía y gastronomía las puntas de lanza para atraer a cientos de miles de visitantes cada año que buscan aunar en una sola escapada la desconexión, los atractivos del destino y la tranquilidad del entorno rural.

Para reconocer el valor de estos destinos, un año más, el portal especializado Escapada Rural ha organizado un certamen para elegir a la Capital del Turismo Rural 2025. La votación popular cumple su novena edición con el objetivo de reconocer al turismo rural (y las acciones desarrolladas en los municipios finalistas) como motor económico de estos pueblos.

Zuheros, el más bonito

Córdoba participa en el certamen con uno de sus municipios más conocidos, y reconocidos: Zuheros. Ubicado en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas, pertenece a la red de los Pueblos más Bonitos de España. Entre sus atractivos, además del plano urbanístico del municipio y del entorno natural que le rodea, destacan un castillo medieval clavado en la roca, varios museos, sus miradores, la Cueva de los Murciélagos, y dos productos gastronómicos destacados: el aceite de oliva virgen extra y el queso, con fiesta propia que se celebra en septiembre.

El Castillo de Zuheros. / CÓRDOBA

Los diez finalistas

Junto con el municipio cordobés, concurren al certamen otros nueve pueblos españoles. Estos son los finalistas:

Agreda (Soria)

Friol (Lugo)

Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Valle de Carranza (Vizcaya)

Navahermosa (Toledo)

Tibi (Alicante)

Trasmoz (Zaragoza)

Valtierra (Navarra)

Vielha (Lleida)

Zuheros (Córdoba)

Cómo votar en el certamen

Los interesados pueden votar aquí desde el 9 de septiembre al 27 de octubre. El pueblo elegido como Capital del Turismo Rural 2025 se anunciará el 29 de octubre.

Entre los participantes se sortearán 3 escapadas rurales por un valor de 200 euros.