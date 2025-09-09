CCOO denuncia ante la Fiscalía a Emproacsa por presunta prevaricación y corrupción en el ámbito laboral

El sindicato CCOO ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Córdoba una denuncia contra los responsables de la Empresa Provincial Aguas de Córdoba (Emproacsa), Aguas de Córdoba, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, por entender que "han tomado decisiones laborales en contra del convenio colectivo y de los intereses societarios, en lugar de velar por los mejores intereses de la empresa", conductas que para el sindicato "pueden ser tipificadas como delitos de corrupción en el ámbito laboral".

Según ha informado el sindicato por medio de una nota de prensa, la sección sindical de CCOO en Emproacsa-Aguas de Córdoba denunció en marzo "la cobertura de dos puestos de jefe de área de forma irregular y graves deficiencias y presuntas filtraciones en un reciente proceso de provisión interna de personal, que vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir cualquier procedimiento en una empresa pública".

Sigue explicando el sindicato que con fecha 1 de marzo de 2024 el comité de empresa de Emproacsa recibió una comunicación de la gerencia trasladándole la resolución de la presidencia del consejo de administración de 26 de febrero de 2024 en la que se hace constar la asignación con carácter provisional de las funciones de jefatura de área a dos empleados en sustitución de los titulares. La sección sindical de CCOO en Emproacsa entendía que "estos nombramientos se realizaron incumpliendo el convenio colectivo y los principios de mérito y capacidad, obedeciendo dichos nombramientos a criterios e intereses personales o políticos y no profesionales", ya que, a su criterio, "los dos profesionales carecían de la capacitación exigida para el desempeño de tales funciones".

Asimismo, sigue informando el sindicato, con fecha 5 de marzo de 2024, el Comité de Empresa dirige un escrito al presidente, director gerente y asesor corporativo en el que se manifiesta "el desconocimiento sobre la reestructuración que se pretende y se detallan los incumplimientos del convenio colectivo en los que incurre el nombramiento de los jefes de área, solicitando la paralización de los procesos".

CCOO explica que, ante la falta de respuesta por parte de la dirección de la empresa, la sección sindical solicitó un "procedimiento de mediación en el Sercla que finalizó sin avenencia", por lo que el sindicato "formuló una demanda ante el Juzgado de lo Social en reclamación de derechos fundamentales en su vertiente de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos".

Justo antes de la fecha fijada para el juicio, y según el sindicato, "el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, presentó para aprobación del consejo de administración de la empresa una reorganización de la empresa para dar cabida, estructurar y organizar, sin conocimiento de la representación social, los nombramientos realizados". Ante ello, y después de un Sercla cerrado sin avenencia, el sindicato interpuso una nueva demanda ante el Juzgado de lo Social, al entender que "estas actuaciones pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación", estando previsto el juicio para el próximo día 17. CCOO también denuncia "posibles filtraciones en una convocatoria de promoción interna realizada el pasado marzo".

Tanto la Diputación provincial y como la empresa de aguas han declinado hacer declaraciones sobre la denuncia de CCOO.