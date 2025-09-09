Acuerdo
Andalucía Emprende cede un inmueble al Ayuntamiento de Dos Torres para generar empresas y empleo cualificado
Desde 2019, un total de 55 emprendedores de esta localidad han creado 53 compañías y 56 puestos de trabajo con la ayuda de un CADE
El patronato de Andalucía Emprende, fundación pública dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, ha acordado este martes la cesión de un inmueble de su titularidad al Ayuntamiento de Dos Torres, con el objetivo de "crear empresas y empleo cualificado en la localidad a través del impulso del emprendimiento y de la formación profesional en el municipio", explica la Junta en una nota de prensa.
Se trata de un acuerdo que se materializará mediante la firma de un contrato de comodato con el Consistorio, al que se le cederá gratuitamente una nave industrial ubicada en el Polígono San Roque. El inmueble, de 288 metros cuadrados, será destinado a la realización de acciones vinculadas al fomento de la cultura y la actividad emprendedora en el ámbito local y, de forma específica, a la puesta en marcha de un ciclo formativo de grado medio en soldadura y calderería dirigido a 20 alumnos. Tendrá una duración inicial de dos años prorrogables.
Ecosistema emprendedor
El director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, se ha congratulado de la adopción de este acuerdo “con el que pretendemos facilitar la participación de las administraciones locales en el ecosistema emprendedor, mediante iniciativas de alto impacto para el desarrollo del tejido productivo”.
Asimismo, ha señalado que “va a suponer un refuerzo al compromiso de Andalucía Emprende con el desarrollo económico sostenible y con la promoción de oportunidades para los jóvenes a través del emprendimiento” y ha puesto en valor la labor que realizan los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) en el territorio, “apostando por la cultura emprendedora, la capacitación técnica y la generación de empleo”.
Empleo en el ámbito local
En este sentido, Escacena ha dado a conocer que un total de 55 emprendedores de Dos Torres han sido asesorados por algún CADE de Andalucía Emprende desde 2019, lo que ha contribuido a la creación de 53 empresas y 56 nuevos empleos en esta localidad.
A su juicio, “son unos indicadores más que notables, que ponen de manifiesto que la apuesta del Gobierno andaluz por el fomento del emprendimiento en el ámbito local da buenos resultados”, ha concluido.
