El alcalde de Puente Genil reclama más medios al Estado tras el último tiroteo en la barriada Juan Rejano

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha reclamado más medios al Estado para frenar la violencia en el municipio, una petición que ha realizado en una declaración institucional tras la reyerta con armas de fuego ocurrida en la tarde de ayer en la barriada Poeta Juan Rejano, que se saldó con dos personas heridas de bala.

Velasco ha expresado su “máxima preocupación” y ha hecho un llamamiento directo al Ministerio del Interior. “Ya son muchos los casos que se han registrado. En lo que va de año, en Puente Genil han fallecido dos personas como consecuencia de tiroteos y armas de fuego, y hemos tenido más de cinco heridos. Son hechos de una gravedad indiscutible que ponen de manifiesto que en Puente Genil existe un problema de tenencia de armas a disposición de muchos delincuentes, algo que está generando una situación de alarma en la sociedad”, ha subrayado.

El regidor ha vinculado de forma expresa estos sucesos con el narcotráfico: “Esta delincuencia está claramente asociada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. Por eso quiero pedir la movilización de toda la sociedad para que pongamos el bien frente a la violencia y al dinero sucio que trae el narcotráfico, que es uno de los problemas más graves que estamos teniendo en nuestro pueblo”.

Petición de refuerzos policiales

Velasco defendió la colaboración “absoluta” del Ayuntamiento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero reclamó más medios para frenar la escalada violenta. “Puente Genil necesita más efectivos, más medios policiales, más medios de investigación. Estamos en una situación límite: no hay ningún municipio de la provincia de Córdoba que tenga un problema semejante al nuestro en materia de seguridad ciudadana y tráfico de drogas. Es una actuación que escapa a las posibilidades de un ayuntamiento y que requiere una implicación absoluta del Ministerio del Interior”, ha concluido.