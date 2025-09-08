Puente Genil amplía su programa municipal de actividades deportivas

El concejal delegado de Recursos Humanos, Deportes y Salud en el Ayuntamiento de Puente Genil, Rafael Ruiz, ha presentado el Programa de Actividades Deportivas 2025- 2026, que se desarrollará del 1 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026.

La oferta incluye la continuidad de los cursos habituales y la incorporación de nuevos grupos en las instalaciones de Sánchez Cuenca, yoga y pilates ampliados, además de la recuperación del IES Manuel Reina como espacio para la práctica deportiva. El edil ha subrayado que "no solo hemos invertido en instalaciones deportivas, sino también en la mejora e incremento de la plantilla, lo que hoy nos permite ampliar y optimizar la programación. Este año ofertamos 90 plazas más, por lo que hay más de 500 disponibles; respondiendo a la alta demanda en grupos con listas de espera”.

En este sentido, Ruiz ha destacado que el programa mantiene los cursos consolidados de gimnasia de mantenimiento, sala de musculación, yoga y pilates, y amplía la oferta con grupos en horarios de mañana y tarde para dar respuesta a diferentes perfiles de usuarios.

Cabe señalar que hay un 50% de plazas reservadas para los usuarios que se inscriban a través de Sporttia, mientras que la mitad de las plazas restantes hasta sumar el aforo completo estarán disponibles en la modalidad presencial. Como novedad, el Ayuntamiento ha establecido un sistema de inscripción ordenado. Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial en la Casa Ciudadana, de 9.00 a 13.30 horas y a través de la app Sporttia, de 7.00 a 8.30 horas.