Los pueblos de Córdoba se vuelcan con las procesiones de las patronas

En la jornada del 8 de septiembre son numerosos los pueblos de la provincia que celebran sus fiestas patronales, con procesiones de sus titulares. Este el caso de Cabra, Palma,Posadas o Morente, en Bujalance.

Así, en Cabra, la imagen de María Santísima de la Sierra ha recorrido en solemne procesión las calles de la ciudad, a hombros de sus costaleros, con motivo de su festividad y para lo que ha estado acompañada por centenares de fieles y devotos junto a las autoridades civiles y religiosas. Tras salir de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles, a las puertas del Centro Filarmónico Egabrense le cantaron sus coplas, la plegaria Amorosa madre de Juan Soca y del maestro Rodríguez. A su llegada a la Plaza de España, el canto de la Salve popular a cargo de Carmen Cuenca y Carmen Carrillo

La imagen regresa a su templo sobre la medianoche, acompañada por la Banda de Música de Cabra, momento en el que se quema una colección de fuegos artificiales que ponen el fin a las fiestas que en su honor se han celebrado desde el pasado día 3.

Procesión de la Virgen de Belén en Palma del Río a su paso por la calle Feria. / José Muñoz Caro

Por su parte, en Palma del Río se celebraba el día de la Virgen de Belén, que presidió la función principal de estas fiestas patronales y procesionó por el centro de Palma del Río. Ya en la medianoche del domingo 7 al lunes 8 se vivió uno de los momentos más esperados: la salutación de la tuna palmeña a la Virgen, con cientos de devotos y curiosos en las inmediaciones de la parroquia de la Asunción. Este lunes, 8 de septiembre, los cultos han comenzado con la función principal presidida por el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osorio Sierra. A las ocho de la tarde salía en procesión de alabanza la Virgen de Belén. Sonaban las campanas de La Asunción y el gentío aguardaba la salida de la patrona, en un paso plateado con toques blancos y dorados y con mantón burdeos y dorados.

Procesión de la Virgen de Valle Rico, en Morente. / ESCAMILLA

Por su parte, Morente vivió el día grande de sus fiestas patronales, en honor a la Virgen de Valle Rico. Tras la celebración de una misa en su honor por la mañana, ha salido por la noche en desfile procesional. En Posadas fue la Virgen de la Salud, patrona del municipio, la que salió en una multitudinaria procesión.