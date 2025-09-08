Montilla destina 5.000 euros para proyectos medioambientales

El Ayuntamiento de Montilla ha dado a conocer la resolución provisional para la convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción del medio ambiente.

Estas ayudas municipales, dotadas con un presupuesto total de 5.000 euros, «tratan de fomentar iniciativas que fortalezcan la conciencia ambiental y mejoren la relación de la ciudadanía con su entorno», tal y como destacó la responsable municipal de Medio Ambiente, Raquel Casado.

Tras la evaluación técnica, la propuesta de concesión distribuye los 5.000 euros entre siete proyectos admitidos, atendiendo a la puntuación obtenida (sobre un máximo de 70 puntos) y al presupuesto subvencionable. Entre ellos se encuentran tanto colectivos educativos como entidades sociales y juveniles.

Las beneficiarias

De este modo, la Asociación Juvenil Remonta ha logrado la mayor puntuación, con 56 puntos, lo que le permitirá recibir 793,20 euros, casi el total solicitado. Muy cerca se sitúa la Fundación Somos Naturaleza (FSN) que, con 55 puntos, contará con 779,04 euros para sus proyectos.

Otras entidades beneficiarias son la AMPA Vicentale (722,38 euros); la Asociación Ecohuertos Montillanos La Toba (694,05 euros); la AMPA Cristóbal Bautista de Morales (679,89 euros) y la AMPA Casas Nuevas (665,72 euros), esta última con una reducción en la cuantía por incluir partidas no subvencionables como trabajos de mantenimiento. En la misma situación se encuentra la Fundación Social Universal (FSU), que recibirá 665,72 euros.