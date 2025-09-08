Recelo ante el posible impacto ambiental
IU pide claridad sobre la instalación de una planta de biogás en Pozoblanco
Irá en el término de Dos Torres pero a tres kilómetros del casco urbano pozoalbense
El inicio de los trámites para construir una planta de biogás en el término municipal de Dos Torres, pero a apenas tres kilómetros del casco urbano de Pozoblanco, ha levantado suspicacias en el territorio por el posible al impacto de esta infraestructura. IU Pozoblanco valoró este lunes la implantación de esta planta poniendo el foco en la «imposibilidad» de haber accedido a la documentación para saber «qué tipo de planta se va a instalar y quién está detrás».
En este sentido, el coordinador comarcal de la formación, Miguel Calero, alegó que este tipo de plantas tienen que instalarse bajo parámetros de sostenibilidad. IU expuso su preocupación ante la posibilidad de que se instale una macroplanta porque «eso es traer residuos de fuera a nuestra zona», según apuntó la concejala de IU Natalia León. Una idea en la que ahondó Sebastian Pérez que señaló otros proyectos similares en la provincia.
- Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- Cabra vive un intenso fin de semana de feria
- Una operación antidroga de la Policía Nacional en Lucena se salda con 11 detenidos
- Cabra vive un nuevo 4 de septiembre con la tradicional 'Bajá' de la Virgen de la Sierra
- A prisión cuatro de los 11 detenidos en la operación antidroga en Lucena y Villa del Río
- Salvador Fuentes: 'Necesitamos tener tres pantanos perfectamente conectados en el norte de la provincia
- Antonio Pulido ensalza el papel del vino en su pregón de la Fiesta de la Vendimia de Montilla