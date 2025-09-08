Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recelo ante el posible impacto ambiental

IU pide claridad sobre la instalación de una planta de biogás en Pozoblanco

Irá en el término de Dos Torres pero a tres kilómetros del casco urbano pozoalbense

Miguel Calero, Natalia León y Sebastián Pérez, en Pozoblanco.

Miguel Calero, Natalia León y Sebastián Pérez, en Pozoblanco. / RAFA SÁNCHEZ

Julia López

Pozoblanco

El inicio de los trámites para construir una planta de biogás en el término municipal de Dos Torres, pero a apenas tres kilómetros del casco urbano de Pozoblanco, ha levantado suspicacias en el territorio por el posible al impacto de esta infraestructura. IU Pozoblanco valoró este lunes la implantación de esta planta poniendo el foco en la «imposibilidad» de haber accedido a la documentación para saber «qué tipo de planta se va a instalar y quién está detrás».

En este sentido, el coordinador comarcal de la formación, Miguel Calero, alegó que este tipo de plantas tienen que instalarse bajo parámetros de sostenibilidad. IU expuso su preocupación ante la posibilidad de que se instale una macroplanta porque «eso es traer residuos de fuera a nuestra zona», según apuntó la concejala de IU Natalia León. Una idea en la que ahondó Sebastian Pérez que señaló otros proyectos similares en la provincia.

