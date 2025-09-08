Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Provincia

La Feria del Valle de Lucena contará con un reforzado Punto Violeta contra las agresiones machistas

El Ayuntamiento reubica la sala de lactancia en la zona antigua del recinto ferial

Imagen de la pasada edición de la Feria del Valle de Lucena.

Imagen de la pasada edición de la Feria del Valle de Lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

Dos iniciativas de prevención y atención persiguen contribuir a lograr una Feria del Valle de Lucena «segura, inclusiva y de conciliación». Una de ellas es que el Ayuntamiento lucentino, a través del área de Igualdad y Diversidad, reubica la sala de lactancia. Con un funcionamiento diario, estrenará localización en la zona antigua del recinto ferial, entre las casetas de la Peña Taurina y la Hermandad del Rocío. Este espacio cerrado incorpora sillones, cambiadores y un microondas a fin de facilitar la alimentación de los menores.

Además, entre el jueves 11 y el domingo 14 de septiembre, junto a los dispositivos policiales, el consistorio lucentino ofrece información y asesoramiento en el Punto Violeta contra las agresiones machistas. El servicio integra a profesionales especializados, entre ellos, un psicólogo de atención inmediata. El Ayuntamiento repartirá pulseras, folletos y tapavasos para evitar situaciones de sumisión química.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents