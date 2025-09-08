La Feria del Valle de Lucena contará con un reforzado Punto Violeta contra las agresiones machistas

Dos iniciativas de prevención y atención persiguen contribuir a lograr una Feria del Valle de Lucena «segura, inclusiva y de conciliación». Una de ellas es que el Ayuntamiento lucentino, a través del área de Igualdad y Diversidad, reubica la sala de lactancia. Con un funcionamiento diario, estrenará localización en la zona antigua del recinto ferial, entre las casetas de la Peña Taurina y la Hermandad del Rocío. Este espacio cerrado incorpora sillones, cambiadores y un microondas a fin de facilitar la alimentación de los menores.

Además, entre el jueves 11 y el domingo 14 de septiembre, junto a los dispositivos policiales, el consistorio lucentino ofrece información y asesoramiento en el Punto Violeta contra las agresiones machistas. El servicio integra a profesionales especializados, entre ellos, un psicólogo de atención inmediata. El Ayuntamiento repartirá pulseras, folletos y tapavasos para evitar situaciones de sumisión química.

