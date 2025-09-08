Provincia
La Feria del Valle de Lucena contará con un reforzado Punto Violeta contra las agresiones machistas
El Ayuntamiento reubica la sala de lactancia en la zona antigua del recinto ferial
Dos iniciativas de prevención y atención persiguen contribuir a lograr una Feria del Valle de Lucena «segura, inclusiva y de conciliación». Una de ellas es que el Ayuntamiento lucentino, a través del área de Igualdad y Diversidad, reubica la sala de lactancia. Con un funcionamiento diario, estrenará localización en la zona antigua del recinto ferial, entre las casetas de la Peña Taurina y la Hermandad del Rocío. Este espacio cerrado incorpora sillones, cambiadores y un microondas a fin de facilitar la alimentación de los menores.
Además, entre el jueves 11 y el domingo 14 de septiembre, junto a los dispositivos policiales, el consistorio lucentino ofrece información y asesoramiento en el Punto Violeta contra las agresiones machistas. El servicio integra a profesionales especializados, entre ellos, un psicólogo de atención inmediata. El Ayuntamiento repartirá pulseras, folletos y tapavasos para evitar situaciones de sumisión química.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- Cabra vive un intenso fin de semana de feria
- Una operación antidroga de la Policía Nacional en Lucena se salda con 11 detenidos
- Cabra vive un nuevo 4 de septiembre con la tradicional 'Bajá' de la Virgen de la Sierra
- A prisión cuatro de los 11 detenidos en la operación antidroga en Lucena y Villa del Río
- Salvador Fuentes: 'Necesitamos tener tres pantanos perfectamente conectados en el norte de la provincia
- Antonio Pulido ensalza el papel del vino en su pregón de la Fiesta de la Vendimia de Montilla