La Coral Miguel Gant de Puente Genil ofrecerá un tributo a Mocedades a beneficio de la Cofradía de la Soledad

La Coral Miguel Gant vuelve a los escenarios con un nuevo tributo a Mocedades, en un concierto benéfico a favor de la Cofradía de María Santísima de la Soledad. La cita tendrá lugar el domingo 12 de octubre en el anfiteatro de los Hermanos Cuenca de Puente Genil.

El cartel anunciador ha sido presentado este lunes por la concejala de Cultura, María Delgado; el director del concierto, Rafael Sánchez, y, en representación de la cofradía, Jorge Reina.

La hermandad se encuentra inmersa en la construcción de su nueva casa hermandad en La Galana, junto a la Casa del Sepulcro. Para ampliar los fondos, además del concierto, se ofrecerá servicio de barra y la actuación de un DJ.

Este tributo, que ya se ha celebrado en varias ocasiones tanto dentro como fuera de Puente Genil, llegará en esta edición con la incorporación de cinco nuevas piezas. Participarán la Coral Miguel Gant, la voz solista de Esther Alfaro, José Manuel Reyes al piano, Rafael Reyes en teclados y percusión, Paco Jaén a la guitarra, Rafa Reyes al bajo y Manolo Márquez a la batería, todos bajo la dirección y arreglos de Rafael Sánchez.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y pueden adquirirse en Cafetería Antoñín y en la calle Miguel Romero, en el establecimiento de Jesús Pablo Montero. Asimismo, se ha habilitado una Fila 0 en el número de cuenta ES55 0208 2091 6571 9267 para quienes deseen colaborar sin asistir al concierto.