'El Fereo'
El centro comercial abierto de Pozoblanco lanza una campaña para animar las compras de cara a la feria
Repartirá 2.150 euros con sorteos de bonos de 50 euros entre los clientes que compren en los establecimientos adheridos
El Centro Comercial Abierto Pozoblanco, Ciudad de Compras ha lanzado este lunes una nueva campaña del comercio de proximidad enfocada al inicio de los días festivos en la localidad con motivo de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes. La campaña de El Fereo estará activa durante diez días y sorteará un total de 2.150 euros en premios de cincuenta euros.
La campaña seguirá la línea de anteriores ediciones, por lo que consistirá en el sorteo de bonos de cincuenta euros en cada uno de los establecimientos adheridos, un total de cuarenta y tres. Los clientes que resulten afortunados en el correspondiente sorteo -que se realizará el 19 de septiembre- tendrán que gastar esos cincuenta euros en el establecimiento donde consiguieron el premio.
La iniciativa ha sido presentada este lunes por el presidente del CCA, David Fernández, acompañado por el alcalde del municipio, Santiago Cabello, y la concejala de Comercio, Maribel Sánchez. Los tres han incidido en la importancia de apostar por el comercio local y de proximidad como sinónimo de «calidad y buen servicio».
Fernández ha destacado el incremento de empresas participantes en El Fereo con respecto a ediciones anteriores y la diversidad de sectores involucrados, ya que al comercio hay que sumar el sector servicios y la hostería. La campaña finalizará el 18 de septiembre y los agraciados tendrán unos días para canjear los premios.
