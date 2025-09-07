Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El instituto Alto Guadiato de Peñarroya tendrá nuevas instalaciones para el grado en soldadura

La actuación se halla en fase de contratación y dispone de un presupuesto de 387.000 euros



Un alumno de un grado formativo, en una imagen de archivo. / A. J. González / AJGONZALEZ



María Jesús Gómez

Peñarroya

El instituto de Secundaria Alto Guadiato, en Peñarroya-Pueblonuevo, contará con nuevas instalaciones para impartir el ciclo formativo de Soldadura y Calderería. La actuación se halla actualmente en fase de contratación y dispone de un presupuesto de 387.000 euros, que es cofinanciado con fondos europeos del programa para la transición justa, destinado a apoyar a las comarcas afectadas por el cierre de la actividad minera.

El ciclo de soldadura forma a alumnos para fabricar, montar y reparar elementos de calderería y estructuras metálicas, utilizando técnicas de soldadura, mecanizado y conformado. Una vez finalizado el grado, se puede trabajar como soldador, chapista, montador de estructuras metálicas, entre otras actividades, o emprender un negocio propio.

Este proyecto busca impulsar la formación profesional en sectores con demanda laboral y abrir nuevas oportunidades para los jóvenes de la comarca, en un contexto de reconversión económica y búsqueda de alternativas sostenibles para el desarrollo del territorio. Cabe destacar que se trata de una de las titulaciones más demandadas en diferentes sectores.

