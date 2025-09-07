Cientos de vecinos y visitantes se dan cita en torno a los tradicionales Piostros de Pedroche

Pedroche se ha vuelto a rendir este domingo a su fiesta de los Piostros con las calles de la localidad llenas de caballos y mulos, de jinetes y amazonas que mostraron su respeto y devoción a la Virgen de Piedrasantas. Es una de las fiestas más características de Los Pedroches, que llega en cada inicio de septiembre con una espectacular concentración ecuestre llena de color, de detalles y de particularidades.

La tarde arrancó a las puertas de la casa de las mayordomas, Mari Carmen Garrido y Mari Trini Podadera, para posteriormente trasladarse hasta la parroquia de El Salvador, donde aguardaba la patrona de la localidad. A partir de ahí, la comitiva formada por ciudadanía a pie, la Banda de Música Santa Cecilia de Pedroche, la Virgen de Piedrasantas portada a hombros, las jamugas y, luego, el resto de caballos puso rumbo a la ermita de Piedrasantas. Hubo quien también optó por ir en carroza motorizada, aunque fueron testimoniales.

La fiesta de los Piostros de Pedroche, en imágenes / Rafa Sánchez

Una comitiva que paseó por varias calles de la localidad hasta llegar a la ermita, donde los saludos como muestra de devoción y respeto a la patrona del municipio se sucedieron como cada año, en uno de los momentos más esperados. La atención estuvo también centrada en los adornos de los piostros, las borlas de las mantas llenas de color y de autenticidad, una de esas particularidades de la fiesta de Pedroche. En el regreso a la localidad se vive otro de esos momentos asociados a los Piostros, la subida por la Cuesta del Molar ante la atenta mirada de quienes no se quieren perder ese instante tan emblemático.

Dispositivo de seguridad

Previamente, el Consistorio diseñó un dispositivo de seguridad y aparcamientos para que las fiestas se desarrollen con la máxima normalidad posible ante una afluencia masiva en el primer día de la cita. Un inicio que tuvo su espectáculo pirotécnico musical en la plaza de El Ejido y que también marcó el arranque de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Piedrasantas, que se extenderán hasta el día 12 de septiembre con diferentes propuestas musicales, deportivas y de convivencia.