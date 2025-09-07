El Ayuntamiento de Puente Genil adquiere dos nuevos vehículos para la Policía por 88.000 euros

El Ayuntamiento de Puente Genil ha firmado con la empresa Aplicaciones Tecnológicas Juma el contrato para la adquisición de dos nuevos vehículos destinados a la Policía Local por un importe que asciende a 88.093,70 euros IVA incluido. Esta cuantía incluye tanto la adquisición de los vehículos como su transformación en unidades policiales completamente operativas, con la instalación de los correspondientes equipos de comunicaciones, su programación y la integración en la red de infraestructuras de radiocomunicaciones del Ayuntamiento.

La concejala delegada de Hacienda y Seguridad, Tatiana Pozo, ha informado de que se trata de dos vehículos marca KGM Torres (SsangYong) tipo SUV de grandes dimensiones, con tracción 4x4 y cambio automático, así como dotados de buenas condiciones en términos de amplitud y ergonomía para los policías de cara a una mejora de su confort, seguridad y equipamiento. En este sentido, cabe destacar el consenso con la plantilla de la Policía Local para la configuración de las características mencionadas. Además, se ha concretado que los vehículos tengan etiqueta ECO, es decir, con bajas emisiones atmosféricas, al tratarse de motores híbridos GLP (Gases licuados del petróleo) - gasolina.

Con esta medida, el gobierno municipal continúa avanzando en el desarrollo del Plan de Choque puesto en marcha en noviembre de 2024, una estrategia diseñada para reforzar tanto la seguridad ciudadana como la vial en Puente Genil. Concretamente, una de las medidas más significativas es el refuerzo de la presencia policial en las calles mediante el establecimiento de dos patrullas en todos los turnos (mañana, tarde y noche). A ello hay que sumar la incorporación de dos motocicletas a la flota de la Policía Local el pasado mes de enero y otras actuaciones como la mejora del alumbrado en puntos con mayor riesgo de siniestralidad y tránsito peatonal. Con estas medidas, el ejecutivo local persigue dar respuestas más rápidas y eficaces a las demandas de la ciudadanía.

Pozo ha subrayado que “la adquisición de estos vehículos supone un nuevo avance en nuestro compromiso de dotar a la Policía Local de los medios necesarios para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas. Se trata de un paso más en la modernización del servicio público, que queremos que sea cada vez más eficiente y cercano”.

En esta misma línea, la concejala de Hacienda y Seguridad ha recalcado que “la renovación de la flota y la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros agentes forman parte de una estrategia integral para reforzar la presencia policial en las calles, mejorar la movilidad y garantizar la convivencia en nuestro municipio”.