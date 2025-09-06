A prisión cuatro de los 11 detenidos en la operación antidroga en Lucena y Villa del Río

Decretan el ingreso en prisión para cuatro de los once detenidos en una importante operación antidroga desarrollada este jueves por la Policía Nacional en Lucena y Villa del Río. A todos ellos se les atribuye de un delito contra la salud pública, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa.

El operativo para la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes se desarrolló el pasado cuatro de septiembre, desde antes de las seis de la mañana. Según explica la nota, los agentes realizaron un total de nueve entradas y registros, siete de ellos en Lucena y otros dos en Villa del Río. Como informó este periódico, el dispositivo se saldó con la detención 11 personas, a las que se les imputa la presunta autoría de un delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas prohibidas; a cuatro de ellas se les atribuye además el delito de pertenencia a grupo criminal, según detallan fuentes policiales.

Los operativos se iniciaron simultáneamente en ambas localidades, desarrollándose durante toda la mañana del jueves. En los 11 registros domiciliarios, los agentes intervinieron más de 23.000 euros en efectivo, unos 2.500 gramos de sustancia estupefaciente, aparentemente cocaína, parte de ella en dosis preparada para su venta, además de otras sustancias como 80 gramos de marihuana, 770 gramos de hachís y cuatro gramos de MDMA, aproximadamente, ha precisado la Policía Nacional.

También se intervinieron otros efectos como balanzas de precisión, dos turismos, dos motocicletas, tres armas blancas, un arma de fuego y un puño americano, entre otros.

De los detenidos, siete han pasado a disposición judicial, acordándose el ingreso en prisión para cuatro de ellos.