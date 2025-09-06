Sucesos
Detenidos tres vecinos de Sevilla por el robo de maquinaria agraria de una furgoneta en Montoro
Los supuestos autores accedieron al interior del vehículo de una empresa forzando la puerta trasera y se llevaron material valorado en 1.600 euros
La Guardia Civil ha detenido en Montoro a tres personas, con edades comprendidas entre los 20 y 36 años de edad, por el robo de maquinaria y herramientas agrarias del interior de una furgoneta cuya puerta de atrás forzaron.
Los arrestados son vecinos de la localidad de Sevilla y tienen antecedentes previos por la comisión de delitos contra el patrimonio. Están acusados, por este robo en Montoro, de un robo con fuerzas en las cosas.
La furgoneta de una empresa
Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil el pasado mes de mayo de que se había cometido un delito de robo con fuerza en interior de una furgoneta perteneciente a una empresa dedicada al sector agrario, mientras se encontraba estacionada en un parking de la localidad de Montoro.
Los supuestos autores forzaron el vehículo y extrajeron quinaria y herramientas valoradas en 1.600 euros.
A disposición judicial
La inspección ocular practicada por los agentes y una minuciosa investigación por parte de uno de los equipos Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba permitió identificar y localizar a los supuestos autores.
Por todo ello, los agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención de estas tres personas y fueron puestos, junto a las diligencias, a disposición de la autoridad judicial.
