Cabra vive un intenso fin de semana de feria

Cabra vive un intenso fin de semana con motivo de la Real Feria y Fiestas de Septiembre en honor a María Santísima de la Sierra, patrona de a localidad, que concluirán el lunes, 8 de septiembre, con la solemne procesión de la imagen por las calles de la ciudad de la que es alcaldesa perpetua desde 1958 en el llamado por los egabrenses Día de la Sierra.

De hecho hay programados en torno a un centenar de actos tanto en el programa oficial diseñado por el Ayuntamiento y en los que participa un gran número de colectivos, hermandades y asociaciones.

Desde el pasado 3 de septiembre, cuando Antoni David Herrador Navas abrió las fiestas con el pregón, y la posterior Bajá de la patrona desde su santuario el 4 de septiembre, la ciudad se ha convertido en un hervidero continuo de sensaciones y emociones, compartidas no sólo por los egabrenses que durante todo el año viven en la ciudad, sino también por los que a ella se acercan y, en especial, aquellos que viven fuera y que guardan algún periodo de sus vacaciones para regresar a la patria chica que es la ciudad que los vio nacer.

Ambiente nocturno ene l recinto del parque de La Tejera. | MORENO

Las ganas de feria se palpan no sólo en el casco urbano, donde junto al engalanamiento y alumbrado extraordinario que recuerdan que la ciudad vive sus fiestas mayores, se notan también en la feria al mediodía en la calle Cervantes, iniciativa recuperada en el año 2023, algo más de tres décadas después de que la desaparecida emisora de Radio Nacional de España en Cabra la organizara.

Para su buen desarrollo, el tráfico queda cortado desde la calle Dionisio Alcalá Galiano de 14.30 a 19.30 horas y en ella se ubican las barras de los tres establecimientos hosteleros que participan en la celebración.

El bullicio y gentío se acrecientan más tarde, ya en las horas nocturnas, en el recinto del Real de la Feria, en el parque de La Tejera, el centro neurálgico para el disfrute de las atracciones feriales y para la diversión y animación propias, repartidas entre las seis casetas particulares, además de la Caseta de la Juventud, la Infantil y la Caseta Municipal, que acoge el escenario central para las distintas actuaciones musicales y desde donde vuelve a ofrecerse un sonido unificado para todas ellas, excepto para la de la Juventud.