Alegría y ganas de pasarlo bien en la Feria de Villa del Río

La Feria y Fiestas 2025 en honor a Nuestra Señora de la Estrella Coronada de Villa del Río tiene este año un motivo especial de celebración, ya que el pasado 2 de septiembre se cumplió el 30 aniversario de su coronación.

Al margen de la efeméride, la feria de Villa del Río es una de las más visitadas de la comarca del Alto Guadalquivir, no solo por la multitud y variedad de actos, sino también por la hospitalidad de sus vecinos.

El recinto ferial fue inaugurado la noche del viernes con el tradicional encendido del alumbrado extraordinario, que fue activado por Ana Tobaruela García, nacida el 1 de junio de 1924, quien tuvo el honor de realizar este simbólico gesto tras el corte de cinta en la portada de la feria por Jesús Morales Molina, alcalde de la localidad, y Pedro Sánchez Collado, acompañados por una numerosa asistencia vecinal.

Ambiente en una de las casetas de la Feria de Villa del Río. / CASAVI

Antes del acto inaugural, se celebró el pasacalles de gigantes y cabezudos desde la Plaza de la Constitución, acompañado por la Asociación Musical El Cautivo. Acto seguido, en la caseta municipal, se ofreció una tapa de jamón por gentileza del Ayuntamiento villarrense y servida por Chacinas La Jarota.

Disfrute en el recinto ferial

Entre el Jardín del Lirio y el recinto ferial, con la caseta municipal a rebosar, los villarrenses muestran estos días una especial predilección por el disfrute en las casetas, tanto públicas como privadas, para pasarlo bien entre la música pop, el reguetón y las sevillanas de todos los tiempos.

Tras los días de prefería, donde ya se notaba el buen ambiente, ahora ha crecido exponencialmente en un pueblo que tendrá este año varias novedades en su feria, como la vuelta de la suelta de las vaquillas en la plaza de toros, recuperando así una tradición perdida, como es la suelta de vaquillas en la plaza de toros a las ocho de la mañana, coincidiendo con el trofeo de pesca.

También mañana será el paseo de caballos y carruajes y a las 14.30 horas la actuación del grupo local Carril Bici, que dará paso al concierto de Las Soles, cerrando la velada Rockopop y Guaraná.