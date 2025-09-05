El pasacalles de la inauguración de la Feria de Villa del Río incorpora la cabeza de 'Paíllo, el rey del bocadillo'

Como antesala a la inauguración de la Feria 2025 de Villa del Río, este viernes 5 de septiembre tendrá lugar el tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos, que este año incorpora una nueva y muy especial cabeza: la recreación del personaje popular villarrense, Antonio Cecilio Morales Carrillo, conocido como ‘Paíllo, el rey del Bocadillo’, que tantos años ha estado animando al Córdoba CF desde la grada con su bombo y con su bocadillo gigante.

Esta nueva creación ha sido realizada íntegramente en Villa del Río en la Escuela de Escultura impartida por Sebastián Montes, y tiene detrás una historia muy emotiva. Su autor, Francisco García Leal, siempre soñó desde pequeño con vestirse de cabezudo, pero cuando creció y comenzó a trabajar como policía municipal, cada año coincidía de guardia durante la feria y nunca pudo cumplirlo. Este año, gracias a la escuela, ha materializado su sueño creando la cabeza de ‘Paíllo’ con sus propias manos.

Al presentar su propuesta, el profesor Sebastián Montes no dudó en aceptar el reto, ya que el proyecto permitía introducir nuevas técnicas y materiales para la escuela, a la vez que se pone en valor la importancia de los personajes populares villarrenses, con la intención de ir sumando nuevas figuras que representen la identidad de esta localidad del Alto Guadalquivir.

En la presentación del cabezudo han estado presentes Pedro Sánchez Collado, concejal de Festejos; Francisco García Leal, autor de la pieza; Sebastián Montes, profesor de la escuela, y el propio Antonio Cecilio Morales Carrillo ‘Paíllo’.

La nueva cabeza ha sido expuesta durante los últimos días en el Ayuntamiento y hoy vivirá su estreno oficial durante el desfile de cabezudos.