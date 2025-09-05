Palma del Río celebra este fin de semana la Velá de la Virgen de Belén

Palma del Río celebra desde este sábado hasta el lunes 8 de septiembre la Velá en honor a su patrona, la Virgen de Belén. Una fiesta que se desarrollará en el centro de la localidad, en la parroquia de La Asunción y en la Plaza Mayor de Andalucía. Además de la salida procesional de la patrona el 8 de septiembre, también habrá baile en la plaza con importantes grupos, la ofrenda floral a la Virgen y fuegos artificiales.

Antonio Martín, concejal de Tradiciones Populares y Festejos, destaca que esta festividad "se ha consolidado como una de las más importantes del año" y contará con importantes actuaciones musicales. El sábado las actuaciones comenzarán a las nueve y media de la noche con Palmacompás, Buscando un sueño, Salsa Quimbara, Alma Flamenca y Volver a Nacer. La noche finalizará con Pellizo, La Conde Band y Samu Barrera.

El domingo estará el cuarteto Banda Imposible, Parazetapop y del DJ local Albert Rivera. Por último, el lunes actuará el grupo local Tarambana 124, algo que, según el concejal, "se ha convertido en un clásico" en el día de la patrona.

Martín destacó la creciente afluencia de público a la Velá en los últimos años, calificándola como "una de las grandes fiestas del municipio". Sobre la organización, el concejal afirmó que "cuando todos vamos de la mano y la institución pública también arrima el hombro se nota, y la gente lo agradece, la gente responde".

La ofrenda del sábado

Desde la hermandad destacan momentos como la ofrenda de nardos que tendrá lugar el sábado 6 a partir de las ocho y media de la tarde en la parroquia. Además, la Virgen quedará expuesta en La Asunción hasta la madrugada para la veneración de los fieles. En la medianoche del domingo 7 al lunes 8, justo a las 12 de la noche será la salutación de la Tuna palmeña a la Virgen, un acto en el que la parroquia se llena e incluso muchos se van una hora antes.

El día 8, día de la Virgen de Belén y festivo local, tendrá lugar la función principal en la parroquia de la Asunción, que presidirá el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osorio Sierra. Esa misma mañana también se disputará la milla urbana por las calles del municipio que organiza el Club de atletismo Palma del Río. Ya por la tarde, a las ocho saldrá la procesión de alabanza a la Virgen por las calles del centro de la ciudad. La banda sevillana Nuestra Señora del Rosario de El Cuervo acompañará a la patrona. Acto seguido, una vez finalice la procesión, se tirará un gran castillo de fuegos artificiales y se disfrutarán de 2 toros de fuego. Del 9 al 17 de septiembre tendrá lugar la novena.