La Lotería Nacional reparte 300.000 euros en Villaviciosa de Córdoba

La Lotería Nacional vuelve a repartir suerte en la provincia de Córdoba. Parte del primer premio del sorteo del jueves, dotado con de 300.000 euros por décimo, ha recaído en Villaviciosa de Córdoba.

El número premiado ha sido el 39.805 y el décimo ha sido consignado en el punto de venta número 27.535, ubicado en la Plaza de Andalucía, número 9 de la localidad cordobesa.

Además de en La Carlota, también ha habido acertantes en otros puntos como El Ejido (Almería), Badajoz, Foz (Lugo), Campillos (Málaga), Marchena (Sevilla) y Sevilla capital. Donde más suerte ha repartido ha sido en la provincia de Barcelona, en los municipios de El Masnou, El Pont de Vilomara i Rocafort, Llinars del Vallès, Sant Viçent de Castellet y Vic.