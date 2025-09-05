José Mercé, Ana Duato y Darío Grandinetti, entre los platos fuerte de la Feria de Pozoblanco

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pozoblanco ha hecho pública la programación del teatro El Silo para los días de feria. Grandes nombres de la escena nacional y espacio para un grupo de teatro local son las apuestas para los días 24, 26 y 27 de septiembre con mezcla, igual modo, de teatro y música.

Abrirá el telón el grupo de teatro Jara con La señorita de Trevélez, obra de teatro de Carlos Arniches cuya primera representación tuvo lugar en 1916. El autor retrata la realidad española envuelta en una tragedia grotesca que nace de una broma cruel que realizan unos jóvenes ociosos contra Doña Florita.

María Luisa Sánchez y Santiago Cabello presentan la programación de la Feria de Pozoblanco. / RAFA SÁNCHEZ

El 26 de septiembre los amantes del teatro tendrán otra oportunidad de disfrutar de este arte de la mano de Ana Duato y Darío Grandinetti, actores que dan vida a La Música, de Okapi Producciones. La directora de la obra, Magüi Mira, la define como "un constante reescribir la imposible partitura del amor". La obra retrata la historia de una pareja que ha pasado por todos los estadios de su relación y que afronta el último, el fin del viaje, el juicio del divorcio.

Cerrará el ciclo la música, concretamente la de José Mercé, con el espectáculo en el que canta al gran compositor Manuel Alejandro. A él dedica su último espectáculo y lo hace versionando algunas de sus canciones más emblemáticas a las que lleva a varios palos del flamenco. Acompañado de su cuadro habitual con dos guitarras flamencas, tres palmeros, una percusión flamenca y el acompañamiento de un piano acústico y un contrabajo, Mercé presenta un espectáculo que podrá verse con precios que oscilan entre los veinte y los treinta euros.