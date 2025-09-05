IU destaca la gestión de la mancomunidad Campiña Sur y los proyectos impulsados en la comarca

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, y el presidente de la mancomunidad Campiña Sur y alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, han destacado los dos años de gestión al frente de esta institución, destacando que la comarca “ha recuperado el impulso perdido” y vuelve a ser reconocida como la Campiña roja, referente histórico de la izquierda en Andalucía.

En una nota de prensa, Sebastián Pérez ha subrayado que la mancomunidad se ha convertido en “una herramienta útil al servicio de los vecinos y vecinas y de los ayuntamientos” y ha resaltado que la comarca es “fundamental” en el desarrollo agrícola y económico de la provincia, y que su gestión se percibe tanto en la campiña como en el resto del territorio cordobés.

En este sentido, ha recordado la gravedad de la crisis que atraviesan los viñedos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles a causa del mildiu. “La mancomunidad ha asumido un papel protagonista en la defensa de los agricultores y agricultoras, reclamando ayudas urgentes ante una situación dramática. Sin embargo, la Junta de Andalucía sigue sin dar una respuesta clara ni destinar los fondos necesarios”, ha denunciado Pérez.

Servicios para la comarca

El coordinador provincial también ha remarcado la necesidad de vertebrar la provincia con una red ferroviaria que garantice oportunidades a la juventud y combata la despoblación. “Mientras la Junta mantiene en el cajón la recuperación de líneas de pasajeros y contratos de autobuses caducados desde hace más de 15 años, la Mancomunidad lidera las reivindicaciones para lograr un transporte público digno y acorde a las necesidades reales de la ciudadanía”, ha afirmado.

Por su parte, Miguel Ruz ha reivindicado la importancia de la Campiña Sur como una de las grandes comarcas del interior de Andalucía, con más de 100.000 habitantes en 12 municipios, y ha defendido que “la gestión de estos dos años demuestra que se puede gobernar con cercanía, coherencia y sentido común, administrando pocos recursos pero con resultados visibles para la ciudadanía”.

Proyectos de la mancomunidad

El presidente de la mancomunidad ha detallado proyectos y servicios impulsados en este periodo, como el apoyo técnico a los 12 municipios a través del área de ingeniería y proyectos de caminos rurales, la prestación de prevención de riesgos laborales a más de 4.500 trabajadores cada año, y la asistencia incluso a ciudades medias como Puente Genil o Montilla. Ha destacado también, entro otras iniciativas, la reciente puesta en marcha del servicio de vigilancia de caminos rurales, con contratación directa de personal público y sin externalización, que refuerza la seguridad en los campos de una comarca eminentemente agrícola.